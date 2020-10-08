東陽9月營收寫今年新高 Q4旺季續旺可期

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (8) 日公布 9 月合併營收為 16.27 億元，月增 13.73%，年減 2.63%，創今年以來高點，東陽表示，時序進入傳統旺季，各廠正積極備貨迎接市場需求。

法人認為，第四季處在中國車市旺季，有利東陽 OEM 營收持續走升，AM 業務也可望因北美客戶回補庫存而加溫，再加上東陽轉投資一汽富維東陽業績持續增長挹注，東陽第四季營運上揚可期，惟須留意匯損壓力。

受到新冠肺炎疫情影響，東陽第三季合併營收 45.26 億元，年減 12.6%，累計前三季合併營收 126.27 億元，年減 19.93%；不過，東陽指出，第三季較第二季成長 37%，反映業績逐步回復到往日水準。

東陽 AM 事業 9 月合併營收 11.31 億元，月增 10%，年減 8.5%，所幸第三季也較第二季成長 55%，營收已轉為成長態勢；前三季合併營收 91.71 億元，年減 21.33%。

東陽 OEM 事業 9 月合併營收 4.96 億元，月增 24%，年增 14%，第三季也較第二季成長 7%，反映中國車市觸底復甦態勢；前三季合併營收 34.57 億元，年減 15.9%。

法人指出，東陽上半年受疫情影響，業績表現不佳，但營運低谷已過，目前 AM 業務已逐漸回復，OEM 業績也見改善，預期下半年至明年，獲利將見明顯復甦。