〈美股早盤〉川普喊話救航空業 航空股應聲大漲 道瓊早盤飆逾300點

美國總統川普喊話要國會盡快通過援助方案，幫助提振航空業及其他中小企業後，美股週三 (7 日) 全線上漲，道瓊工業指數漲 320 點或 1.16%，那斯達克指數漲 1.18%，費半漲 1.8%，標普 500 指數漲 1.13％。

川普週二 (6 日) 突然喊停進行當中的兩黨紓困方案協商，稱選後將出台重大刺激措施，卻在幾個小時後轉變態度，呼籲國會應迅速通過 250 億美元的新一輪紓困方案，為航空公司和中小企業提供更多援助，並稱已準備好簽字通過 1200 美元的紓困支票法案。

川普喊話刺激航空股早盤衝高，聯合航空 (UAL-US) 漲 5.39%，達美航空 (DAL-US) 漲 3.32%，美國航空 (AAL-US) 漲 3.19%，西南航空 (LUV-US) 漲 1.89%％。

週三 (8 日) 稍晚，美國聯準會 (Fed) 將公布 9 月利率決策會議紀錄，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二 (6 日) 再度呼籲，國會應採取積極財政及貨幣政策，以促進經濟復甦。

與此同時，美國副總統彭斯 (Mike Pence) 將在美東時間週三 (7 日) 晚間 9 點，即台北時間週四 (8 日) 上午 9 點，與民主黨副總統候選人賀錦麗 (Kamala Harris) 進行辯論。

截至台北時間週三 (7 日)21 時許：

道瓊指數上漲 323.52 點或 1.16%，暫報 28096.28 點

那斯達克上漲 131.70 點或 1.18%，暫報 11286.30 點

標普 500 上漲 37.90 點或 1.13%，暫報 3389.85 點

費半上漲 40.38 點 1.77%，暫報 2321.47 點

台積電 ADR 上漲 2.46% 至每股 85.16 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.774%

紐約輕原油下跌 2.46% 至每桶 39.67 美元

布蘭特原油下跌 2.02% 至每桶 41.79 美元

黃金下跌 1.11% 至每盎司 1887.70 美元

美元指數下跌 0.09% 至 93.655 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.48％，至 114.84 美元。

蘋果週二 (6 日) 正式寄發邀請函，第二次秋季特別發表會訂於台灣時間 10 月 14 日凌晨 1 時登場，除了期待已久的 iPhone 12 新機外，外界預期 AirTags 等新品也將問世，本次特別發表會同樣以線上直播方式進行。

波音 (BA-US) 早盤上漲 2.92％，至 164.20 美元。

美國聯邦航空總署 (FAA) 週二 (6 日) 發布有關波音 737 Max 修訂培訓程序的報告草案，該提案新增一些培訓要求，來應對操控特性增益系統 (MCAS) 的安全問題。

在解除禁飛令前，FAA 必須先確定 737 Max 是否達成軟體升級要求並進行系統改善，解除令預計將在 11 月宣布，有望讓 737 Max 在今年底前恢復商業飛行。

梅西百貨 (M-US) 早盤上漲 3.61％，至 6.02 美元。

梅西百貨週二 (6 日) 宣布將與外送平台 DoorDash 合作，為消費者提供當日及隔日的外送服務，將由全美 500 家梅西百貨和梅西子公司布魯明黛百貨 (Bloomingdale’s) 提供。

根據規定，每日中午 12 點前在梅西百貨，或是下午 1 點前在布魯明黛百貨消費的訂單，將由 DoorDash 提供當日的外送服務，超過時間下達的訂單則在隔日進行交付。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 22:30 將公布 EIA 上週原油庫存增減數，前值為減少 198 萬桶

華爾街分析：

Axi Corp. 市場分析師 Milan Cutkovic 表示：“「紓困方案談判中止，不太可能成為市場大幅拋售的催化劑，因為大多數市場參與者都沒有預期談判會在大選前達成，然而，若大選結束後仍未宣布刺激措施，投資人可能會開始擔心經濟復甦勢頭疲軟。」

NatWest Markets 市場策略師 James McCormick 表示：「川普翻轉稍早推文的行為值得市場關注，他讓人們認為，他會發表針對性的刺激措施。」