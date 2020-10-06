台股衝破季線、月線、12700點三道關卡 三大法人聯手買超118.3億元

美國總統川普病情好轉迅速出院，提振市場信心，台股今 (6) 日在熱錢帶動下，由台積電領軍，電子、金融、傳產全面走揚，激勵指數一口氣攻克季線、月線及 12700 點關卡，成交值略放大至 1635 億元，三大法人聯手買超 118.3 億元。

新台幣早盤勁揚逾 3 角，觸及 28.71 元的價位，在資金行情挹注下，台股終場上漲 155.95 點，收在 12704.23 點。觀察籌碼面，外資今天持續買超 99.88 億元；投信轉為買超 4.1 億元；自營商同步買超 14.36 億元，三大法人合計買超 118.34 億元。

權王台積電股價回神，上漲 1.6%，來到 439.5 元，市值回升至 11.39 兆元；大立光受華為禁令影響，9 月營收不如預期，股價續破底，終場跌逾 2%，收 3220 元；台塑四寶受惠國際油價強彈，股價均上漲逾 1%；不過，聯電、日月光投控、華碩、可成等相對較弱勢。

股后矽力 - KY 持續獲買盤青睞，拉出第 2 根漲停，帶動整體 IC 設計股走勢，創意、創惟、亞信漲逾 4%；聯詠、義隆、瑞昱、松翰、揚智等漲勢也相當強勁。

受惠面板持續供不應求，友達可望結束連 6 季虧損，面板雙虎今日股價出現強彈，終場皆大漲逾 3%。此外，新能源題材仍是市場焦點，太陽能廠元晶亮燈漲停，茂迪、達能都漲逾半根停板；風電族群的上緯投控同步攻上漲停。

法人認為，在資金行情旺盛、政府作多、電子及傳產業進入旺季下，台股仍有機會維持多頭走勢，選股方面，可留意蘋概、產品報價上漲族群波段操作。