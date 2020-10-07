【群益期貨老爹觀點】台幣升破29 你必須了解的一多二大三高

在金融市場台幣升值 (貶值) 的邏輯到底要從：

資金行情，外資買超，台股上漲 匯兌損失，升值造成出口廠商匯損

哪一種角度來看，實際上總是兩種力量交互影響的，但總結來說，老爹對於外匯市場的理解 (從央行的角度出發)，從目的論把它歸納為三大類：

第一種目的為控通膨、第二種目的為反經濟。股市漲，匯率升或利率升，都會自然對經濟產生引擎剎車效果，通常第一種與第二種類型都是同步發生的，尤其是在 2012 年之前更是如此，所以大多時候第一類和第二類可以視為同一類。

第三種目的為創造競爭力，在 2012 年底至 2014 年中安倍三箭齊發，日圓大貶值，日股大漲，2013 年 1 月開始，台幣開始競貶，當時的環境是歷史少見的台幣貶值，股市上漲，各國誰的貨幣貶的多，股市反而漲的多。

另一個向面，匯率升值也會被視為是資金行情，資金一種是量多的資金行情，一種是資金便宜，有關價的資金行情，都視為是資金行情。但考慮資金行情，也要同時考慮「資金流向」有關台幣的升值，最近流行一句「一多二大三高」，即是一多資金多、二大交量量大、三高工業自用率高。

資金流向似乎是導向地產，這可能說明了近期的台幣「大」升值，股市並沒有同步「大」漲。參考下圖，台幣升股市漲不動的案例，並不多見。

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