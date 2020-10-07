【群益期貨老爹觀點】共和與民主黨對於刺激方案各有盤算？

共和與民主黨對於刺激方案各有盤算，老爹本來就預期在選前不會有結果，因此川普宣佈暫停談判，並不意外。

民主黨開出比較大張的支票，共和黨針對民主黨州政府財政破產、亂花錢或是認為資金沒有用在疫情相關，因此反對，但更簡白的說，錢是用在民主黨的州政府，當然共和黨不同意。其他的就參考一下這篇：

https://www.facebook.com/futuresdaddy/posts/968745616955358

不過，現在川普民調也輸，自己的兒子也出來講不中聽的話，快脫褲子了，其實川普自己也清楚，輸面比較大，身上穿的唯一不能脫的，就是股市了，股市如果在選前崩了，那選情也會跟著崩，老爹提著燈籠找了一下訊息。阿斯利康的訊息，別說沒有政治壓力，但在股市下跌時，它反而會發亮。「疫苗」這條繩索如果沒抓好，那川普真的可能就棄械投降了，下一集: 老爹分析美股選情。



拜託：別太有政治立場，看老爹的文章，感情可以有立場，錢是不能有立場的。

期貨老爹粉絲團：https://m.facebook.com/futuresdaddy

群益期貨粉絲團：https://m.facebook.com/BestFutureCS

群益期貨外匯模擬交易平台：

https://fx.capitalfutures.com.tw/event/index?sid=X00002#reg

