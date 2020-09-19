不再追求加中自由貿易 外長：現階段沒這條件了

加拿大外長商鵬飛 (François-Philippe Champagne) 週五 (18 日) 接受《環球郵報》訪時表示，加拿大與中國之間的貿易協議不再值得追求，因此放棄了 4 年前發起的自由貿易談判。

加拿大外長商鵬飛 (François-Philippe Champagne)

商鵬飛補充，「我認為現階段沒有繼續討論的條件。2020 年的中國不是 2016 年的中國。」

路透報導指出，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）向來被人批評，為了換取更多的對中貿易機會，而做出過多讓步。如今放棄談判，象徵著杜魯多政府的主要政策的轉變。

商鵬飛強調目前他首要工作是令兩名在中國被控間諜罪的加拿大公民：加國前外交官 Michael Kovrig 與商人 Michael Spavor 回國。

Michael Kovrig 與 Michael Spavor 在華為孟晚舟被捕後，在中國遭控「為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪」及「為境外刺探國家秘密和情報」相繼被捕。中國否認政治報復。

路透報導稱，杜魯多政府沒興趣重回 4 年前加、中和樂的氣氛，且商鵬飛受訪時一再批評中國「武斷、強迫外交」。

《環球郵報》直言，這是加拿大「對中政策變化」最具體的跡象之一，加拿大對中國的友好態度開始下降，這與美國的態度一致，也與澳洲和歐盟部分地區同步。