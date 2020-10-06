傳蘋果將推無5G「中國版」iPhone 12 售價4400人民幣

周二 (6 日) 外媒報導指出，蘋果今年可能針對中國市場推出客製版本的 iPhone 12，而這只會侷限在入門機種上，並縮減部份功能，如不支援 5G 等，以此換來更便宜的售價。外傳廉價 iPhone 版本售價 4400 人民幣。

產業人士表示，蘋果將對「iPhone 12 mini」功能進行一定刪減，以保證中國市場用戶可以正常使用，例如只支援 4G 網路，畢竟目前還是會有很多人使用 4G 手機。

或者 iPhone 12 入門版雖然支援 5G 全頻段，但蘋果可對其進行限制，只讓它支援 Sub-6GHz 頻段，不支援毫米波。因為毫米波對中國用戶來說是根本無法使用。

Sub-6GHz 和毫米波是 5G 網路的兩個頻段代號，目前中國主要採用的是 Sub-6GHz，該頻段的特色是訊號穿透力強，但數據傳輸速度不如於毫米波。而美國主要採用的是毫米波頻段，其特色就是傳輸速度快，但穿透力很差。

美國有部份分析師認為，蘋果很有必要推出只支援 4G 網路的 iPhone 12 入門版，特別是針對中國市場，這可以讓其取得更多的市佔，讓更多的用戶有買新機的衝動，畢竟蘋果還有更高階的 iPhone 12 來獲得更多的利潤。

當然因為 iPhone 12 入門機型在功能上出現刪減，並可能取消隨機附贈的有線耳機、充電頭等，消息人士表示，售價上肯定也會便宜不少，該入門款手機最終的定價預計是 649 美元，約人民幣 4400 元左右。

