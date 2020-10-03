德國商銀： iPhone 12若小一點 買氣更高

並非所有人都想要超大尺寸 iPhone，蘋果 (AAPL-US) 顯然已經準備好要大眾想要的東西。

德意志銀行分析師 Jeriel Ong 週五研究報告提到，大眾對首款 5G iPhone 最普遍預期的顯著特點，就是螢幕尺寸比任何前代產品都要寬大。

iPhone 12 系列預計包括：5.4 吋的 iPhone 12、6.1 吋的 iPhone 12 Max、 6.1 吋的 iPhone 12 Pro，以及 6.7 吋的 iPhone Pro Max。

Ong 指出，蘋果上一回尺吋大改版是推出 iPhone 6 時的事，當時蘋果從 4 英吋螢幕的單一外型策略，改為 4.7 英吋或 5.5 英吋兩種選擇。

Ong 報告指出，「這擴大蘋果的消費者整體潛在市場 (TAM)，我們認為當前因為遊戲、影片使用量增加，以及社交媒體蔚為流行，這些讓消費者更偏好大螢幕手機，然而，雖然這麼說有點自信得太早，但我們相信還是有一群消費者屬於偏好較小尺寸的 iPhone。」

Ong 的結論是，「如果蘋果能提供 3 款尺寸的 iPhone 並搭載其最新技術，可望刺激那些偏好小尺寸 iPhone 用戶升級、或吸引消費者加入蘋果 iOS 大家庭，而這一點是下一個 iPhone 週期仍讓投資者不滿意的原因。」

週五美股走低，蘋果下跌 3.77 美元或 3.23%，收 113.02 美元。