〈美股早盤〉川普病情轉好提振風險情緒 道瓊早盤漲近300點

在川普情況好轉的消息帶動下，上週五 (2 日) 一度陷入恐慌的股市出現回升，美股週一 (5 日) 開盤走高，道瓊工業指數漲近 300 點或 1.1%，那斯達克指數和標普 500 指數漲近 1%，費半漲 1.5%。

儘管白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadows) 證實川普先前病況一度令人擔憂，白宮醫生 Sean Conley 週六 (3 日) 指出，川普狀況良好，精神狀況也不錯，最快週一 (5 日) 可出院。

上週五引爆沈重賣壓後，包含蘋果 (AAPL-US)、Nvidia(NVDA-US)、Netflix(NFLX-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 在內等重量級科技股週一 (5 日) 早盤均走揚。

財政紓困措施方面，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週日 (4 日) 表示新一輪刺激方案談判正取得進展，並稱她已向航空公司高層發表公開聲明，要求他們延後裁員，因為即將達成紓困協議。

近期對新一輪紓困規模和經濟復甦放緩的擔憂，為標普 500 指數帶來沈重壓力，該指數在 9 月創下今年以來最糟糕的月度表現。

截至台北時間週一 (5 日)21 時許：

道瓊指數上漲 298.82 點或 1.08%，暫報 27981.63 點

那斯達克上漲 107.99 點或 0.98%，暫報 11183.01 點

標普 500 上漲 32.86 點或 0.98%，暫報 3381.30 點

費半上漲 33.75 點 1.52%，暫報 2254.87 點

台積電 ADR 上漲 1.90% 至每股 82.34 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.734%

紐約輕原油上漲 5.10% 至每桶 38.94 美元

布蘭特原油上漲 4.63% 至每桶 41.09 美元

黃金上漲 0.29% 至每盎司 1913.20 美元

美元指數下跌 0.39% 至 93.545 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

MyoKardia(MYOK-US) 早盤上漲 57.74％，至 220.21 美元。

生技公司 MyoKardia 同意以每股 225 美元全現金交易，總計 131 億美元價格，將公司出售給美國製造商必治妥施貴寶 (Bristol-Myers Squibb)，收購價格較上週五 (2 日) 收盤價溢價 61%。

MyoKardia 主要研發項目為心臟病藥物，據了解，必治妥施貴寶希望透過本次收購，降低該公司對於癌症藥物收入的依賴，擴大產品銷售組合。

Regeneron(REGN-US) 早盤上漲 5.65％，至 596.72 美元。

在美國總統川普宣布確診新冠肺炎後，白宮醫師 Sean Conley 上週五 (2 日) 表示，除了服用維生素 D、鋅等藥物，川普已接受 Regeneron 的實驗性雞尾酒療法「REGN-COV-2」。

AMC 娛樂控股 (AMC-US) 早盤下跌 7.53％，至 4.3 美元

新冠疫情重挫全球電影產業，在英國連鎖影院電影世界 (Cineworld) 宣布，本週四 (8 日) 起全面暫停美國、英國影廳運作後，全球最大連鎖影院 AMC 週一 (5 日) 開盤走跌。

最為全球第二大電影營運商，Cineworld 將關閉 536 家美國影廳和 127 家英國影廳，預計影響 4.5 萬名員工。

每日關鍵經濟數據：

即將在台北時間晚間 21:45 公布美國 9 月 Markit 服務業 PMI，預期 54.6，前值 54.6

即將在台北時間晚間 21:45 公布美國 9 月綜合 PMI，前值 54.4

即將在台北時間晚間 22:00 公布美國 9 月 ISM 非製造業 PMI，預期 56.3，前值 56.9

華爾街分析：

Merck Finck Privatbankiers AG 首席策略師 Robert Greil 表示：「川普的消息可能引起更多市場波動，我認為川普病況的明確進展或是新一輪刺激方案，都將帶動投資人的風險情緒。」

Jefferies 利率主管 Mohit Kumar 表示，在川普病況良好以及沒有其他重要政府官員感染病毒的情況下，市場風險情緒稍顯樂觀，不過雖然醫療人員對於川普病況感到樂觀，但其服用藥物仍屬重症藥物，實際效果可能沒有預期般好，未來將持續關注川普健康狀況和大選選情。

瑞銀集團 (UBS) 全球債券業務負責人 Armin Peter 表示，驅動市場的因素基本不變，即英國脫歐談判持續、新冠肺炎感染率提升，以及美國大選及新一輪刺激方案的期望。

NatWest Markets 策略師 James McCormick 表示，隨著人們認為拜登 (Joe Biden) 當選美國總統，以及由民主黨掌控國會的可能性越來越大，他們意識到，未來可能採取更大規模的紓困措施，這對股市的影響將會非常重大。