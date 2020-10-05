【日盛投顧】指數上檔月線承壓

◆盤勢分析

1. 台股目前在 5 日線 (12，445 點)、10 日線(12，539 點) 之上，但未能重返月線 (12，638 點) 之上，最終上漲 32.67 點，漲幅 0.26%，收在 12，548.28 點，成交金額為 1，483.47 億元。三大法人合計買超 21.13 億元，外資買超 3.15 億元、投信賣超 1.46 億元、自營商買超 19.44 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量平，結構不利盤勢，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。

(2)、均線：需重返月線 (約 12，638 點) 附近方能轉強。

(3)、技術指標：KD 交叉向上，K 值低於 50，短線反彈格局。

3. 櫃買指數漲幅 0.48%，收在 162.83 點，同步加權指數上漲。支撐為約 160 點附近，壓力為 166 點附近，KD 黃金交叉，短線反彈格局。

4. 觀盤重點：指數上檔月線壓力未能突破，後勢若突破才能轉強，資金比重方可調升至 6 成以上，在此之前操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過 5 成，短線台股選股方向可留意半導體、5G 相關、車用、內需、NB / 伺服器、高殖利率等。

結構生技 / 防疫、海運、塑化、半導體設備等強勢

1. 生技 / 防疫：中秋佳節期間美國總統確診新冠肺炎，疫情再起帶動概念股如 6504 南六、1325 恆大、1762 中化生、4142 國光生、1760 寶齡富錦、6582 申豐等股價揚升。

2. 海運：需求量增，上週五 (10/2)BDI 指數漲逾 8%，漲至今年新高，使得海運族群如 2603 長榮、2606 裕民、2605 新興、2609 陽明等表現亮眼。

3. 塑化：塑化產業供需逐漸趨緊，市況持穩可期，相關個股如 1301 台塑、1304 台聚、1312 國喬、1310 台苯、1309 台達化等可望迎接谷底回升。

4. 半導體設備：隨先進製程滲透提升，半導體設備商可望受惠，營運備受市場期待，相關個股如 6196 帆宣、6187 萬潤、3680 家登、3583 辛耘等股價走強。