美國還留一手 中芯最怕納入實體清單

中芯在周日 (4 日) 晚間發出公告證實遭到美國實施出口管制，使得市場人心惶惶，周一 (5 日) 開盤後股價跳空開低一度重挫逾 6%。不過，中芯面臨的出口管制，與華為被列為「實體清單」有所不同，因此儘管中芯面對利空，但還不是最遭的情況。

資料來源: 新浪財經, 中芯 H 股日線走勢

從中芯公告的內容來看，美國政府這次對中芯採取的管制是根據美國出口管制條例（EAR）的第 744 條 21 項的「出口管制」。

此條例名為對中國、俄羅斯、委內瑞拉的特定「軍事最終應用」或「軍事最終用戶」的限制，目的是針對美國境外的軍事應用物品進行管制，被點名的物品必須在取得美國方面的許可後才能出口。

美國半導體業內人士表示，美國這項制裁對中芯而言並不是最壞的情況，最壞的情況是直接進入到「實體清單」內，就像華為一樣。

根據了解中芯目前面對的出口管制，只針對終端軍用領域，即美國設備和軟體要確認應用於軍事，並為美國帶來安全問題，才會限制供應給中芯。而「實體清單」則是更加嚴格，適用於所有使用美國技術的產品和服務。

半導體研究機構芯謀研究指出，中芯被列入美國出口管制名單，但並沒有被列入實體清單，這兩者是有所區別。

被列入出口管制，中芯的美國供應商在給供貨時，需依照美國出口管制條例申請特殊許可證。雖然手續較正常時期麻煩不少，但遠不如被列入「實體清單」嚴重。

但也有分析指出，中芯用於晶片代工的設備和材料離不開美國供應商，因此就算只是被納入針對「終端軍用」的出口限制，中芯先進工藝研發程度仍可能受到嚴重衝擊。

美國半導體業內分析，中芯可能難以繼續先進工藝的業務 14 奈米工藝會很困難，其次是 28 奈米和 40 奈米，至於以 8 吋廠為主的更早期工藝對美國供應商依賴相對小，維持營運則相對容易。

