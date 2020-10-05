制度不同 螞蟻集團H股掛牌要等A股

周一 (5 日) 港媒引述消息人士透露，螞蟻集團正在進行中、港兩地掛牌上市的流程，同時也在研究中、港同步定價及掛牌事宜，並計劃進行網路路演作業。不過因為中、港兩地上市程序有差別，可能導致螞蟻集團的上市時間表將出現延誤。

報導引述消息指出，基於香港平均採取定價後「T+5」上市，而螞蟻集團於上海上市要採取定價後「T+6」上市，因此螞蟻集團在香港上市可能需要多等待一天。

螞蟻集團最新進展，據報已通過港交所上市聽證，預計國慶假期 (10 月 1 日至 8 日) 後啟動路演及申購作業，最快將在 10 月底掛牌上市。

(圖片: AFP)

另外，全球已有多家主權基金計劃參與螞蟻集團 A 股 IPO。而香港證券亦已經蓄勢待發，準備迎接 H 股申購作業，某港資券商已籌措至少 260 億元的總融資額度供投資人參與螞蟻集團 H 股申購，且還計劃與銀行研議進一步擴大總融資額度。

今年香港 IPO 市場熱度高，第四季將面臨今年最高峰。展望第四季五大焦點 IPO 最矚目的首推螞蟻集團，接下來還有京東集團旗下的京東健康、中國兩大 AI 獨角獸曠視科技及商湯科技，還有恒大集團旗下的大型物業管理恒大物業等知名企業將一一排隊掛牌上市。

而 IPO 熱潮也讓資金不斷湧進香港市場，在長假前的 24 小時內，港元匯率三度觸及 1 美元兌 7.75 港幣的強方兌換保證，使得香港金管局三度向市場挹注約 230 億港幣，目前香港銀行體系總結餘增至 2664.32 億港幣。

