螞蟻IPO前哨戰 戰略配售基金有700萬人認購

以能參與螞蟻集團 IPO 配股為號召的中國五檔封閉式混合基金 (易方達、華夏、匯添富、鵬華、中歐) 在開賣後，成為市場的吸鈔機，截至周一 (28 日) 晚間，5 檔基金總計已有近 700 萬人購買，鵬華基金及易方達基金管理的兩檔基金產品均到達 120 億人民幣元的募集上限。

這五檔基金在開賣後立即出現搶購潮，一度創造 2 分鐘銷售 10 億人民幣、1 小時銷售 102 億人民幣的速度。

根據這五檔基金的公告顯示，這些基金將以戰略投資者形式參與螞蟻集團的 IPO，並可在持股中配置最高 10% 的螞蟻集團股票。

(圖片: AFP)

此外，該五檔基金利用支付寶進行網路基金銷售作業，而網路理財正逐漸形成理財產品銷售新趨勢。業內人士分析稱，憑藉著網路技術和金融科技能力，網路理財管道正在利用低門檻、普及、便民的服務吸引新興理財群體，並與傳統實體理財管道形成互補。

在這次基金銷售過程中，支付寶的風險控管也不輸於實體銷售據點，截至目前已有 34 萬人因為風險承受能力不符合產品規定，收到支付寶的「勸退通知」，提示用戶不適合購買相關產品。

螞蟻集團基金業務相關負責人透露，支付寶主要透過降低門檻，培養和服務理財用戶，藉此可幫助過去理財知識較缺乏的群體建立正確理財觀念、培養良好的理財能力和習慣，這是支付寶理財平台的主要服務方向。

分析師指出支付寶銷售這五檔基金過程順利，不但強化自身在金融科技領域的實力，也是給欲參與螞蟻集團 IPO 的法人看一場「實彈演練」，讓市場了解支付寶在中國金融市場的影響力，為自家 IPO 增添賣相。

