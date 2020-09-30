螞蟻集團H股上市前的準備 券商積極存銀彈

有資格投資螞蟻集團 IPO 的基金在中國熱賣之際，香港資本市場也已經開始為螞蟻集團上市預作準備。不少在香港營運的券商已經在籌措銀彈，以為客戶提供最高 20 倍的槓桿參與螞蟻集團在香港 IPO 的申購作業。

一位在港資券商的人士透露，目前他們已準備 260 億港元資金供投資人參與螞蟻集團 H 股申購作業。同時公司仍持續和多家銀行溝通要再增加資金，以滿足投資人利用槓桿方式申購螞蟻集團股票。

此外也有網路券商提供投資人最高動用 20 倍資金槓桿，參與螞蟻集團 H 股新股申購。同時為了方便投資人參與螞蟻集團 H 股 IPO，多家網路券商還打通投資人的美股、港股兩大資金帳戶，即美股投資人可以直接使用美元參與螞蟻集團 H 股 IPO，無需先兌換成港幣。

業內透露參與港股 IPO 本質上是屬於套利投資。為了順利上市，大多在香港掛牌的企業都會給予一定幅度的折價，以吸引更多投資人參與申購。

因此投資人可以輕鬆賺取一、二級市場價差報酬，這也是為何許多券商相繼推出措施吸引散戶參與螞蟻集團 H 股 IPO，主要目的是藉由套利吸引客戶下單。

(圖片: AFP)

但也有分析指出這次螞蟻集團給出讓利空間相較於一般名氣不高的企業可能不會太高，因為已有多家全球主權機構及大型資產管理機構均表達參與基礎投資的興趣，這會導致 H 股發行價格「水漲船高」。

依照香港參與新股申購規則，投資人入手的交易單位，是採取申購時投入申購的金額越多就能分配越多的機制。即投資人若要增加新股中籤股數，最簡單的辦法就是大幅增加投入資金，因此才會造成槓桿交易的盛行。

但有投資銀行警告，如果螞蟻集團 H 股發行價較高，對於採取高槓桿方式申購的投資人未必是好事。因為參與國際配售的法人會在一些暗盤交易市場高價賣出股票，導致股價承壓，反而使採取槓桿的投資人遭受不小的虧損風險。

