〈能源盤後〉川普與第一夫人確診 重擊原油需求前景 本週WTI挫約8%

週五 (2 日) 交易，美國川普總統與其夫人確診感染新冠病毒，原油期貨價格受衝擊，因市場更加擔憂全國疫情惡化，恐削弱對原油的需求。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 週五報告指出，「川普與第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump) 確診感染新冠病毒的消息引發了新一輪市場不確定性，並加劇了大眾對第二波疫情的擔憂，因疫情恐挫傷經濟與本來預計的能源需求。這個確診消息對能源廣泛、長期的影響也不能低估。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.67 美元或近 4.3%，收每桶 37.05 美元，根據道瓊市場數據，此為 9 月 8 日以來最低收盤價。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.66 美元或近 4.1%，收每桶 39.27 美元，為最近期契約 6 月 12 日以來最低收盤價。

根據最近期契約價格，本週 WTI 原油期貨價格大跌約 8%，而 Brent 原油期貨價格下挫 7.4%。

JBC 能源研究中心的分析報告指出，「川普確診的消息對政壇投下震撼彈，引起總統競選活動與美國領導層近期前景的不確定性。」

週四油價已觸及 9 月中旬以來最低收盤價，係因市場擔心新冠確診人數增加，可能讓需求下降，所以即使美國供應量趨緊，油價仍下滑。EIA 週三公布美國原油供應量意外下降 200 萬桶，為連續第三週下降。

然而，貝克休斯 (BKR-US) 週五數據顯示，本週美國活躍的油井鑽機數量增加 6 個，達 189 個，為連續第二週數量上升，意味著產量即將增加。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「早在川普總統宣布新冠確診前，原油市場已經崩潰。市場對第四季整個需求成長狀況的擔憂已經挫傷了市場情緒。」

石油市場的投資者一直密切關注疫情發展，因為倘若該疫情引起經濟放緩，就會直接衝擊原油商品，而歐洲部分地區疫情已經惡化。

德國商銀商品研究主管 Eugen Weinberg 表示，「最近需求增加的主因是大眾偏向使用自家車，勝過大眾交通工具，避免感染新冠病毒，因此更令人質疑這波復甦。」

其他能源商品