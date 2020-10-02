〈美股早盤〉川普確診引市場賣壓 道瓊開盤慘摔400點 台積電ADR跌逾2%

在美國總統川普及夫人梅蘭妮證實確診新冠肺炎後，美股週五 (2 日) 賣壓襲來，道瓊工業指數開盤一度重跌逾 400 點或 1.4%，標普 500 指數跌 1.6％，那斯達克指數跌 1.7%，費半和台積電 ADR 雙雙跌逾 2%。

川普週五 (2 日) 凌晨於推特證實夫婦倆均感染新冠肺炎，消息傳出後，市場隨即賣壓沈重，投資人紛紛轉向對美元、日圓和黃金等避險資產。

分析師表示，繼混亂的總統辯論加劇人們對總統權力移轉的擔憂後，這項消息恐將傷害川普選情，並加劇市場動盪。

白宮醫生 Sean Conley 表示：「總統和第一夫人此時都很好，他們計劃在康復期間留在白宮。」Conley 還表示，他認為川普在恢復健康的同時，能夠在不受干擾的情況下，繼續履行總統職責。

川普染疫同時引發外界對於白宮官員及幕僚的，副總統彭斯 (Mike Pence) 發言人稍早表示，彭斯夫婦均進行新冠病毒檢測，結果均呈陰性，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 稍早進行病毒測試同樣呈陰性。

經濟數據部分，美國 9 月非農新增就業報 66 萬人，大遜於市場預期的 86 萬人，就業增幅顯著放緩，失業率則連續 5 個月下跌，落在 7.9%。

截至台北時間週五 (2 日)21 時許：

道瓊指數下跌 406.48 點或 - 1.46%，暫報 27410.42 點

那斯達克下跌 194.90 點或 - 1.72%，暫報 11131.61 點

標普 500 下跌 54.31 點或 - 1.61%，暫報 3326.49 點

費半下跌 54.22 點或 - 2.37%，暫報 2237.55 點

台積電 ADR 下跌 2.20% 至每股 80.80 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.659%

紐約輕原油下跌 4.91% 至每桶 36.82 美元

布蘭特原油下跌 4.76% 至每桶 38.98 美元

黃金下跌 0.38% 至每盎司 1909.10 美元

美元指數上漲 0.23% 至 93.980 點

那斯達克指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤下跌 1.94％，至 3158.68 美元。

在勞工團體、政治人士、監管機構施壓之下，亞馬遜週四 (1 日) 首度公布員工確診數據，今年 3 月 1 日至 9 月 19 日，總計有 1.9 萬名亞馬遜員工感染新冠肺炎，相當於員工總數的 1.44%。

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤下跌 1.05％，至 141.58 美元。

沃爾瑪週五 (2 日) 同意將旗下英國連鎖超市 Asda 出售給零售巨頭沃爾瑪（Walmart）已同意將其英國連鎖超市阿斯達（Asda）出售給富豪 Issa 兄弟檔和 TDR Capital 私募基金 TDR Capital，Asda 估值為 68 億英鎊 (約 88 億美元)。

雙方發布聯合聲明指出，Mohsin 和 Zuber Issa，以及 TDR Capital 將收購 Asda 多數股份，剩餘少數股份和董事會席次由沃爾瑪保留。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 5.49％，至 423.55 美元。

特斯拉週五 (2 日) 表示，今年第 3 季共交付 139,300 輛電動車，遠優於市場預期的 137,000 輛，再刷歷史新高。

每日關鍵經濟數據：

美國 9 月新增非農就業報 66.1 萬人，預期 86.5 萬人，前值 137.1 萬人

美國 9 月失業率報 7.9％，預期 8.2％，前值 8.4％

美國 9 月平均每小時薪資年增率報 4.7%，預期 4.8%，前值 4.7%

美國 9 月平均每小時薪資月增率報 0.1％，預期 0.2％，前值 0.4％

美國 9 月平均每週工時報 34.7 小時，預期 34.6 小時，前值 34.6 小時

美國 9 月勞動參與率報 61.4％，前值 61.7％

(圖：Zerohege)

即將在台北時間晚間 22:00 公布美國 8 月耐久財訂單月增率終值，前值 0.4%

即將在台北時間晚間 22:00 公布美國 9 月密大消費者信心終值，預期 79.0，前值 78.9

即將在台北時間晚間 22:00 公布美國 8 月工廠訂單月增率，預期 1.0%，前值 6.4%

華爾街分析：

摩根大通資產管理公司 EMEA 首席市場策略師 Karen Ward 表示：「在 11 月大選前，市場情緒已出現微妙平衡，川普確診消息僅徒增不確定性。」儘管如此，她認為現在就確定市場的最終方向仍為時過早。

西太平洋銀行 (Westpac) 市場策略主管 Robert Rennie 認為，在川普和白宮其他官員的健康前景更加明朗之前，投資人可能會避開高風險資產。

LPL Financial 高級市場策略師 Ryan Detrick 表示：「現在市場上的問題多過於答案，且市場往往先拋售再問問題，直到有更多川普明確感受的消息釋出，否則市場很難出現顯著反彈。」