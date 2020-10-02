川普確診新冠肺炎 美股期貨聞訊下跌

繼貼身幕僚希克斯 (Hope Hicks) 確診新冠肺炎 (COVID-19) 後，美國總統川普和第一夫人也傳出確診新冠肺炎，即日起開始進行隔離和治療，美股期指聞訊下跌，美元則是走升。

美國總統川普在週五 (2 日) 通過推特證實，他與第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump) 確診感染新冠肺炎，消息釋出後，在亞洲午後，標準普爾 500 指數期貨下跌了 1.75%，暫報 3308.88 點，瓊斯工業指數下跌 1.6%，暫報 27245.5 點，納斯達克指數期貨下跌 1.75%，暫報 11372.5 點。

標準普爾 500 指數期貨下跌了 1.75%(圖片：investing.com)

具有避險作用的美元則是走升，美元指數上漲 0.3% 至 94.016，表明避險情緒增強。

川普稍早接受福斯新聞採訪證實，與自己互動時間長的親信希克斯 (Hope Hicks) 確診新冠病毒，希克斯最近多次陪同總統一起出席行程，包括 9 月 29 日在俄亥俄州克里夫蘭 (Cleveland) 的首場總統候選人電視辯論。

美國疾管局隔離建議，隔離期為 14 天，相當於在川普進行隔離後，選前行程就只剩下兩個星期左右。專家認為，川普去診可能會引起新一波的市場動盪，建議投資者為 11 月備受爭議的總統大選做好準備。

西太平洋銀行 (Westpac) 的外匯策略師 Sean Callow 表示：「確診很有可能降低川普的競選能力。他的職責很多，而且受到病情干擾。」