十年最大系統故障 日本東京證交所宣布全天暫停交易

日本東京證交所 (TSE) 周四 (1 日) 遭遇十年來最大規模電腦系統故障，十年來首度因系統出包暫停交易，日經 225 指數 (Nikkei 225) 和東證指數 (TOPIX) 都受到波及，已宣布本日暫停所有股票交易，目前無法得知何時恢復。

TSE 於台灣時間上午 11 時左右宣布本日暫停所有股票交易。發言人稍後表示，系統故障是硬體問題導致，沒有跡象顯示是駭客所為。TSE 是全球第三大交易所。

這是 TSE 從 2005 年 11 月至今首度因系統失靈而暫停交易。該交易所 2006 年 1 月也曾暫停交易，不過當時是因為日本當局調查 Livedoor，大量訂單同時湧入。

使用 TSE 系統執行指令的證交所，包括札幌、名古屋、福岡證交所，1 日也暫停所有股票交易。

根據日本共同社，和東京證交所同屬日本交易所集團 (JPX) 的大阪交易所，並未出現同樣的系統故障，交易不受影響；該交易所以期貨為主。 JPX 旗下的東京商品交易所，原油期貨交易也正常。

在大阪交易所交易的日經 225 指數期貨未受影響，周四盤中隨美股大漲而上揚。日圓兌美元升值，報 105.5 日圓兌 1 美元。

近來世界各地交易所紛紛對系統失靈提高警覺。紐西蘭股市 8 月曾遭遇駭客攻擊，暫停交易四天。