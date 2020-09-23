美國大選 X 後安倍時代

ADSS達匯 2020年9月23號13點36分

在前陣子如日中天的黃金行情之後，近來最多人關注的肯定是美元相關的產品—即將迎來的美國大選已成為投資者們屏息以待的大新聞，誰能成為下一任白宮的主人會間接影響全球的經濟布局，所以最近最具吸引力的產品就是美元！



除此之外，市場上有許多產品也是跟美元的走勢息息相關，比如黃金白銀等的貴金屬產品、原油產品、美國股票和美元指數等，還有其他關聯貨幣比如加幣和日幣等。



2020 年的經濟與社會環境都有著翻天覆地的變化，每一天總有意想不到的事情成為新聞，比如疫情、脫歐、中美貿易戰和世界各地的遊行活動，2020 年或許可以說是人類歷史上的一個轉折點。



8 月的時候，除了以上的新聞以外，另一個最為驚人的新聞應該是安倍晉三辭去日本首相的職位。



安倍晉三突然辭職令一眾關注日本經濟的人大跌眼鏡，畢竟安倍才剛成為日本歷史上連續在任時間最長的首相，而安倍執政以來一直推行的安倍經濟學更是備受矚目。9 月 16 日，菅義偉正式成為新任首相。菅義偉會繼續推動安倍經濟學嗎？三支火箭會不會繼續升空呢？或者菅義偉有其他方法推動日本經濟？



2020 年 11 月 3 日的美國大選更是格外受到全球關注。川普能不能連任？會不會是拜登當選？美國選民目前的投票意向又如何？

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3 大主題：

美元周邊的產品； 美國大選前瞻分析； 本週溫神熱題: 後安倍時代的日元



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