〈分析〉外資如何看待菅義偉延續安倍經濟學

日本官房長官菅義偉，昨 (14) 日以過半高票當選自民黨總裁，也即將出任日本首相一職。海外投資人也大多冷靜看待，對安倍晉三的執政路線可望獲得延續有所好感。

然而過去沒有太多進展的構造改革及成長戰略，這個安倍晉三在金融、財政之外的「第三支箭」於接下來會被如何推動，也是未來外資在投資日本股市時的重要參考。

對於重視可預測性的投資人而言，菅義偉明確表示會延續安倍晉三的現行政策，也被視為正面題材。

香港中信里昂證券負責日本業務的策略師 Nicholas Smith 認為，目前自民黨的支持率高於安倍二度上任時的 2012 年底，且該黨也團結一致；還有菅義偉充滿點子，協調能力有一定評價，也不受派系束縛。

股神巴菲特 (Warren Buffett) 執掌的波克夏哈薩威 (Berkshire Hathaway Inc.)，向日本 5 大貿易商投資 60 億美元的消息於日前曝光，日本股市也瞬間受到投資人矚目。

德意志資產管理 (DWS) 亞太區最高投資負責人 Sean Taylor，也表示有興趣買進對景氣變化敏感的日本股票。他認為股市的循環行情將於明年到來，日本股市應該會從中得到好處。日本與美國的盟友關係，還有日本與中國的貿易夥伴關係要如何取得平衡，還要看新任首相如何發揮手腕。

安倍晉三於上月 28 日宣布辭職後，日經 225 指數雖有所波動，但是大致上走穩。根據東京證交所說法，海外投資人在現貨、期貨的合計買賣金額，8 月第 4 週出現 1324 億日圓買超，9 月第 1 週出現 2356 億日圓賣超。

貝萊德投資研究所 (BlackRock Investment Institute) 亞太首席投資策略師 Ben Powell 表示，預料當前的日本經濟、財政政策將會延續。今後的投資判斷題材，也會著重在構造改革方面是否有具體作為。

在安倍經濟學剛上路的 2013 年，外資在日本股市買超逾 15 兆日圓。不過根據美國高盛證券策略師建部和禮說法，今年 5 月底時點全球基金的日本股票納入比率，較 MSCI EAFE 指數低 7.6%，仍處大幅劣於大盤的狀態。

建部和禮指出，如果菅義偉的政權穩定，日股也將被投資人看好。未來在構造改革、治理改革方面的進展，也都將反映在國際市場。