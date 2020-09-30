油價、疫情雙打擊 沙烏地第二季經濟收縮7% 失業率飆上15.4%

沙烏地阿拉伯周三發布經濟數據，第二季 GDP 比去年同期萎縮 7%，突顯石油市場動盪和新冠疫情共同造成的衝擊。

其中石油經濟較去年同期萎縮 5.3%，創造就業機會的非石油經濟萎縮 8.2%。儘管沙國政府的一項刺激計畫負擔了許多工人 60% 的工資，但第二季失業率仍上升至 15.4%。

身為全球最大石油出口國的沙烏地阿拉伯，正面臨新冠疫情和油價下跌的雙重危機。Worldometer 網站的統計數據顯示，目前沙國的新冠肺炎確診人數已超過 33.4 萬，國際貨幣基金組織 (IMF) 預估沙國今年產出將收縮 6.8%，明年將成長 3.1%。

在經濟前景仍艱困下，沙烏地政府支出受到石油收入下降的限制，並將增值稅上調兩倍、取消公務員津貼、推遲大項目等，經濟學家預估，由於實施緊縮措施，消費者活動在 5 月後的上升，可能只是短暫反彈。

沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼 (Crown Prince Mohammed bin Salman) 的經濟轉型計畫主要是為該國年輕人口創造足夠的民營企業就業機會，如果失業率居高不下，這將是沙爾曼經濟轉型計劃的一次重大挫折。

全球評級機構標普上周表示，沙烏地人口激增的年輕人每年需要約 15 萬個新工作，如此龐大的數字，僅靠公共部門的就業機會和石油收入將無法支撐。