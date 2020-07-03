沙烏地7月上調增值稅至15% 預計將重擊下半年消費及復甦

今年 6 月底，沙烏地阿拉伯才剛解封，市民卻已經急著湧入商店消費，原因無他，因為 7 月 1 日沙國要大幅調升增值稅 (value-added tax, VAT)，由原本的 5% 躍升至 15%。

利雅得於 5 月宣布這次徵稅，主因是疫情造成的經濟封鎖，以及油價的暴跌重擊經濟，政府不得不另覓財源。但一些專家認為，這可能會損害經濟復甦，而且在上個月的支出暴增之後，在今年接下來的時間，支出恐將急劇下降。

有消費者表示，他想利用加稅前購買新車，卻發現他去過的每個經銷商，都已經把車完全賣光了。

當地商人 Ali Almarri 說：「銷售員告訴我，上個月他們賣出的汽車比前 5 個月多。人們想省錢，他們不想支付增值稅。」

增值稅並不是王國的唯一新政策，他們還暫停了對公共部門工人的生活津貼，並宣布削減和延後《 2030 年願景》的一部分計畫。

野村資產管理中東地區執行長 Tarek Fadlallah 表示，沙國正面臨 3 重經濟打擊，由於低油價及疫情打擊，讓人們失去工作，10% 的加稅幅度在全球幾乎是前所未見的，這將對可支配收入帶來巨大衝擊，並對消費相關行業帶來重大影響。

Almarri 表示，6 月以後，人們肯定將大減支出，購買商品要多付 10% 的稅，一定會讓每個人受挫。

阿拉伯聯合大公國杜拜國家銀行分析師 Khatija Haque 早前分析也認為，許多家庭已經面臨失業和減薪的情況下，提高增值稅，可能會加劇今年的消費下降，並增加企業的壓力。

MUFG 中東和北非研究部主管 Ehsan Khoman 認為，為防止財富緩衝迅速惡，沙國採行大膽、果斷和必要的緊縮措施至關重要。

沙國今年第 1 季 GDP 萎縮 1%，預計第 2 季還會更糟。Peninsula Real Estate 首席經濟學家 Christopher Payne 預計，沙烏地阿拉伯今年的赤字將高達 GDP 的 15%。