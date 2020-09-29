〈美股早盤〉市場觀望美國總統大選首場辯論 主要指數小幅低開

美國大選首場辯論即將登場，除費半外，美股主要指數週二 (29 日) 小幅低開，道瓊工業指數小跌 44 點或 0.2%，標普 500 指數跌 0.1%，那斯達克指數開盤幾乎持平，隨後小幅拉高，費半則漲 0.11%。

美國總統川普 (Donald Trump) 和民主黨總統候選人拜登 (Joe Biden) 將於週二 (29 日) 稍晚於美國俄亥俄州克里夫蘭舉行總統大選的第一場辯論，市場預計，新冠疫情和經濟前景將成為本次辯論的主要焦點。

圍繞選舉的臆測在某種程度上推升華爾街的波動性，受到逢低買盤推動，標普 500 指數週一 (28 日) 收盤大幅走高。

與此同時，美國眾議院民主黨公布一項 2.2 兆美元的紓困方案，繼週一 (28 日) 晚間談判後，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 表示，計劃今 (29) 日再和美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 進行對話，盼打破 8 月以來的談判僵局。

截至台北時間二 (29 日)21 時許：

道瓊指數下跌 43.92 點或 - 0.16%，暫報 27540.14 點

那斯達克下跌 0.46 點或 0%，暫報 11117.06 點

標普 500 下跌 2.86 點或 - 0.09%，暫報 3348.74 點

費半上漲 2.36 點 0.11%，暫報 2240.00 點

台積電 ADR 下跌 0.49% 至每股 79.38 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.654%

紐約輕原油下跌 1.65% 至每桶 39.93 美元

布蘭特原油下跌 1.25% 至每桶 41.90 美元

黃金上漲 0.30% 至每盎司 1888.00 美元

美元指數下跌 0.18% 至 94.14 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

亞培 (ABT-US) 早盤上漲 0.69％，至 105.16 美元。

美國總統川普週一 (28 日) 宣布，聯邦政府計劃在未來幾週內向亞培 (Abbott Laboratories) 採購 1.5 億劑新冠肺炎快篩試劑，並送往全美各州及地區，幫助孩童重返學校，其中 5000 萬劑將優先送往安養院、收容所等弱勢機構。

白宮官員今年 8 月下旬證實，已和亞培藥廠達成 7.5 億美元協議，採購 15 分鐘的快篩試劑 BinaxNOW，亞培當時發布聲明表示，將於 9 月起交付試劑，並在 10 月起將產量增至每月 5000 萬劑。

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤下跌 0.03％，至 137.21 美元。

外媒引述知情人士稱，沃爾瑪正在和印度塔塔集團 (Tata group) 進行合作談判，計畫投入 250 億美元於塔塔集團最新的「超級 app」，以擴大電商服務。知情人士稱，超級 app 預計今年 12 月或明年 1 月在印度推出。

Fitbit(FIT-US) 早盤上漲 5.32％，至 6.93 美元。

《路透社》引述知情人士表示，Google 已向歐盟委員會提出最新讓步條件，包含限制 Fitbit 數據使用，以及承諾為其他穿戴設備供應商供 Android 應用程式介面的訪問權限，以消除委員會對於 Google 收購 Fitbit 的疑慮。

有知情人士認為，Google 有望藉由最新的讓步條件，贏得歐盟委員會的收購批准。

每日關鍵經濟數據：

美國 7 月 S&P 20 大城房價指數年增率報 3.9%，前值 3.4%

美國 7 月 S&P 20 大城房價指數月增率報 0.55%，預期 0.2%，前值 0%

美國 Case-Shiller 20 大城房價指數年增率 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 22:00 將公布美國 9 月諮商會消費者信心指數，預期 90.0，前值 87.8

華爾街分析：

Gresham House Asset Management 執行長 Tony Dalwood 表示：「人們將觀察這場辯論，以了解選舉結果是否會被接受，若存在任何不確定性，那將導致市場波動。」

Great Hill Capital LLC 董事長 Thomas Hayes 表示：「今晚市場焦點將放在辯論上，揭示未來 12 個月的政策前景。」Hayes 認為，兩派稅收計畫的潛在變化可能對股市產生重大影響。

倫敦資本集團 (LCG) 研究主管 Jasper Lawler 指出，總統大選辯論將會是週三的一項風險事件，川普可說是對市場更友好的候選人，但市場現在更指望拜登勝選。

StoneX 市場分析主管 Rhona O‘Connell 表示，在美國大選辯論、英國脫歐談判以及最新非農報告將到來的情況下，市場面對大規模持倉會非常謹慎，投資人不太可能急於入場。