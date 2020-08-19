SpaceX搶高速網路商機 穩懋出貨衛星晶片商機可期

因應後疫情時代催生的高速新生活、新商機，太空公司 SpaceX 積極發射衛星，目標年底提供全球高速網路服務，穩懋 (3105-TW) 董事長陳進財今 (19) 日指出，SpaceX 衛星通訊晶片由穩懋生產，看好後疫情將催生出更多遠端商機，台灣產業更應該去思考將應用放大，打造產業成長策略。

陳進財表示，無線通訊 (Wireless) 將成為後 5G 時代產品常態，因應高速傳輸需求，不只 SpaceX、亞馬遜 (AMZN-US)、波音 (BA-US) 都計畫搶進，其中 SpaceX 預計在全球發射 12000 顆衛星。

據了解，SpaceX 至今送上太空的衛星已超過 600 顆，代表高速網路可望在年底前開始營運，為北美客戶提供服務，而根據申報資料顯示，SpaceX 計劃募集 20.7 億美元 (約新台幣 600 億元) 資金，屆時 SpaceX 估值將達 460 億美元，成為最有價值非上市企業之一。

陳進財今以「後疫情時代轉型、創新、突圍」為題發表演講，展望未來，他認為，台灣產業面對美中貿易戰、疫情，需要有產業成長策略，而台灣具有打造完整產業聚落能力，若發揮磁吸效應，將能吸引更多上下游廠商、客戶、相關人才投入，讓台灣產業形成新的競爭優勢。