內部大戶籌碼達人老簡 波段操作獲利逾30%

撰文: 龔招健

許多台股投資人會跟著外資、投信等法人進出股市，

但有一類人比外資、投信等法人更了解公司內幕，

他們是各公司的「內部大戶」。

最近在網路股市討論區走紅、外號叫「老簡」的簡哲隆，

就是透過分析「集保戶股權分散表」，

掌握上市櫃公司內部大戶的買股動向，

在過去兩年繳出亮麗的個人投資成績單，

數 10 檔個股的波段操作獲利都超過 3 成，

本刊獨家公開其獨門贏家心法！

彼得林區（Peter Lynch）是史上最成功的基金經理人之一，他說，當企業內部人開始買進自家股票，對投資人而言，就是一個好的訊號，而企業內部人士包含企業的員工、高階主管、董事會成員等。

股齡長達 38 年的老簡表示，企業內部基層員工常常會買賣自家公司的股票，但他們的勝率只比一般投資人稍微高一點，因為他們只是所謂「知情的散戶」，而且通常還不能一窺公司經營的全貌。如果是高階主管或董事會成員買進自家股票，他們的勝率會達到 8 成，可以說是股市最大的贏家，比外資或法人的勝率更高，這類有實力的內部大戶，就是投資人要跟單的對象。

不過，內部大戶通常不會用自己的證券帳戶買賣股票，因為用自己的帳號買賣股票需要申報，不僅很麻煩，動向也容易曝光。那麼，要如何取得內部大戶進出個股的資料？關鍵密碼就藏在每週末更新的「集保戶股權分散表」，投資人可以進入集保中心的網站查詢（www.tdcc.com.tw），但還要懂得正確解讀。

幸運搭上台股首次萬點行情

10 萬滾出 1 千萬但轉眼成空

老簡今年 54 歲，16 歲時就在台股買進生平第一檔股票，當時台股大盤指數還不到 1 千點，幾年之後大盤指數首度突破萬點，最高來到 12,682 點（1990 年），他一開始投入的 10 萬元竟翻滾出 1 千萬元獲利，報酬率很驚人，當年他未滿 20 歲，念台大農化系，也是台大證券研究社的創社社長，期間曾多次到上市公司大門外蹲點，希望能認識一些企業內部人，取得第一手訊息，藉此提高投資勝率。

不過，老簡坦言，他當時能快速在台股滾出 1 千萬元財富，並不是靠真功夫，主要是幸運搭上台股第一次上萬點的大多頭行情（盛況空前的全民炒股運動）。然而，那段極為成功的投資經驗讓他過度自信，為了要賺更多，他在股市高檔大量融資買股票，結果在 1995 年碰上台海飛彈危機，台股大跌而被斷頭，戶頭慘剩約 100 萬元。

歷經這個重大挫敗，老簡離開了證券業，隨即投入經營戶外媒體廣告看板，2000 年轉赴中國從事媒體廣告業，一直到 2018 年底退休回台照顧罹患肝癌的母親，2019 年才重新投資台股，期間長達 20 多年沒再碰股票。

追蹤公司內部大戶籌碼

提高投資勝率

總結過去的經驗與教訓，這次他從「集保戶股權分散表」推算出內部大戶持股變化，自創「內部大戶籌碼分析」理論；運用這套方法，他在 2019 年就締造了良好的投資績效，波段操作獲利 30% 以上的股票達到 25 檔，今（2020）年以來績效更加亮眼。

「這是從集保戶股權分散表衍生出來的進階籌碼分析理論，而集保戶股權分散表就是內部大戶理論的基礎數據。」老簡表示，從集保戶股權分散表可以看出所有大戶整體的進出動態，內部大戶理論則是更清晰地區分法人大戶（外資、投信、壽險公司）和內部大戶，「你對手上持股的籌碼分布和買賣動態理解越清晰，你對個股股價後市的走勢預測就越準確。」

內部大戶不見得都是公司內部人，但絕大部分都了解公司的運營狀況；這些人若不是公司內部人，就可能是內部人的親友，或者是公司行業內的知情人士，可能是上下游廠商，也可能是同業。「如果對一家公司的內情沒有充分了解，沒有人敢重押一檔股票達到數千萬元以上。」老簡說，現在越有錢的人越謹慎，不會拿自己的錢開玩笑。

老簡指出，台灣股市的透明度很高，所有上市櫃公司股東的持股資料強制由集保中心存檔保管，在每週六的凌晨，集保戶股權分散表就會更新上週五到本週四的資料，因為集保股票登摺是 T+1 日（即當日買賣次日結算），所以當週五的股權變化，還不會反應在當週的數據。

投資人若比對本週數字和上週數字，就可以看出個股的籌碼在本週（上週五到本週四）是往大戶集中或往散戶集中。此外，有個叫做「神秘金字塔」的網站（norway.twsthr.info），該網站可免費快速查詢近 3 年上市櫃公司集保戶股權的變化。

個股持有多少張才可界定這個帳戶是所謂的大戶？根據老簡的經驗，用股價來區分是相對好的區分辦法：當股價高於 50 元，持股超過 400 張就定義為大戶；股價若低於 50 元，以 1,000 張持股當作大戶的最低標準。

搭配基本面選股

成功率更高

內部大戶買超就適合跟單嗎？老簡指出，如果內部大戶當週買超個股張數達到股本的 2% 以上，而且累積持股處於歷史高水位，就是一個明確的做多訊號，但進場前做好基本面的研究也很重要，這是他所遵循的「基本面為盾，籌碼面為矛」投資原則，如此可以增加抱股的信心與耐心，賺到大波段的獲利，不會因為買進以後股價下跌、帳面出現虧損而急於「停損」出場。

當老簡看到一些研究報告，發現某檔股票基本面看好，第一個動作是查看這檔股票的內部大戶籌碼狀況。「如果內部大戶大買，我就將之列入觀察，然後交由研究團隊（一群同好）去蒐集更多資料，或者去找內部員工驗證訊息，找公司發言人提問，甚至安排拜訪公司。」

他提到，有時候會有人跟他推薦股票，也就是所謂的報明牌，他都會先看內部大戶持股變化的趨勢，「如果內部大戶大賣，我們就知道這是一個主力要出貨刻意放出來的明牌。如果該明牌的內部大戶籌碼真的不錯，我就會進一步研究其基本面。」

另外，老簡也會用程式跑出每週內部大戶籌碼優化的股票，然後逆向去蒐集基本面訊息。他說，光靠個股的基本面研究，買進之後可能要等較久才會發動漲勢，有了內部大戶籌碼分析佐證，比較能掌握起漲的時間，可提高投資的效率。

容易受消息面影響的散戶投資人，常因訊息取得落後而被宰割，若學會內部大戶理論，有助於趨吉避凶。老簡語重心長地說，「散戶可以用內部大戶理論過濾訊息，不要被出貨明牌所害。當然，沒有任何一個理論可以讓人 100% 獲利，就連內部大戶本人獲利率也不是 100%，股海無涯，唯有不斷精進，才能擠入股市那 20% 的贏家行列。」

老簡向來不藏私，近兩年經常在網路上寫文章，分享內部大戶籌碼分析理論，並透過一檔又一檔個股不斷地驗證，引發熱烈迴響，2020 年成為 CMoney「股市爆料同學會」App 粉絲人數最多的作者，目前累積粉絲近 8 萬人，獲讚數超過 81 萬。

為方便一般投資人掌握內部大戶買賣股票的動向，老簡跟 CMoney 合作開發「內部大戶」App，一般投資人要長期使用，才能慢慢體悟其中的精髓。老簡說，「就像我給你一本武林秘笈也沒用，你要先學會股市的一些基本知識，也就是所謂基本功，然後你要按照秘笈練上 3 個月可以有點感覺，練上 1 年左右就可以打通任督二脈，習得最上乘的武功，出去跟人比武才能有更高的勝率。」

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 10 月號第 157 期