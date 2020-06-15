〈緯穎股東會〉完成董事改選 高啟全任獨董

緯創 (3231-TW) 旗下雲端伺服器廠緯穎 (6669-TW) 今 (15) 日召開股東會，承認去年營業報告書、財務報表，也通過去年盈餘分配，並全面改選董事，其中，前華亞科董事長、現任中國紫光集團全球執行副總裁高啟全，正式入列緯穎獨立董事名單。

董事長林憲銘表示，高啟全在業界頗具盛名，加上具備前瞻性科技思維，希望借重經驗、智慧，指導並督導緯穎營運。

緯穎第四屆董事名單為林憲銘、洪麗甯、林福謙、張順來、呂舜星；獨立董事則有曾垂紀、韓靜實、鄭中人，皆為第三屆董事名單，僅神腦董事長林保雍不續任獨董，新增高啟全擔任，新任董事名單任期自即日起至 2023 年 6 月 14 日止。

高啟全在半導體界經歷相當完整，並有台灣 DRAM 教父之稱，曾任美國 Fairchild 電子公司工程師、英特爾研發部經理，1987 年擔任過台積電廠長，1989 年與吳敏求共同創辦旺宏 (2337-TW)，1995 年進入南亞科 (2408-TW) 擔任執行副總，之後則接任華亞科董事長、南亞科總經理，2015 年則轉任中國紫光集團，現為紫光集團全球執行副總裁。

緯穎今也通過去年盈餘分配，每股擬配發 23 元現金股利，配發率將近 64%，共計將配發 40.21 億元。