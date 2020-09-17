元大原油正2下市難逃 再觸四大缺失 金管會開罰元大投信60萬元

元大 S&P 原油正 2 ETF 目前深陷下市危機，依據估算，恐於 11 月就會面臨下市清算，但金管會今 (17) 日宣布，檢查局在今年 6 月對元大投信進行例行金檢時發現，元大 S&P 原油正 2 ETF 有四大缺失，因此決議對元大投信開罰 60 萬元。對此裁罰，元大投信表示，尊重主管機關裁罰結果，公司會盡速依照主管機關的指示予以改善。

證期局副局長郭佳君表示，檢查局在今年 6 月對元大投信進行例行金檢時發現，元大 S&P 原油正 2 ETF 有四大缺失，首先，該檔 ETF 依基金期貨信託契約所定特殊情形調整投資策略，但是卻未留存經適當核決或授權的簽核紀錄，且分層負責明細表未事先明定簽核程序，該公司內控制度的設計及執行顯然不足。

第二是元大投信期貨信託基金交易投資分析報告、決定書、執行紀錄、檢討報告的複核程序，明定可以由主管的業務員代理主管簽核，導致主管請假、外出或出差時，由其餘非權責主管的代理人核准，沒有陳報到上一層主管核准，且因部門主管兼任基金經理人，其出具的投資分析報告、決定書、檢討報告也沒有陳報上一層主管核准，不符內控牽制原則，顯示元大投信簽核程序的設計及執行有效性不足。

第三是元大投信調整元大 S&P 原油正 2 ETF 的投資策略，卻沒有依證交所規定的期限，即改變交易策略的隔天應辦理公告作業，元大投信是在改策略兩天後才公告。

第四是元大投信運用該基金資產交易或投資，部分投資分析報告未具備合理基礎與根據，部分檢討報告未就基金因應特殊情形調整操作策略一事辦理操作檢討，分析及檢討作業流於形式。

因為上述四大缺失，金管會今天對元大投信開罰 60 萬元，而且命令元大投信要委託獨立會計師出具內部控制制度改善審查報告，且在經金管會同意前，元大投信送審的新基金金管將可以退回或不核准，這是金管會首次對期信基金出重手重罰，同時元大投信目前正送審一檔新期貨基金也將適用此罰則。

至於元大 S&P 原油正 2 ETF 的豁免條款將於 9 月 30 日到期，計算算到 9 月 16 日的 30 個營業日平均每單位淨值只剩下 0.87 元，依舊低於 2 元門檻，下市危機難逃，一旦此檔基金確定下市清算，就應向金管會及證交所申請，而清算所需時間預計是 1-1 個半月，因此預期 11 月左右元大 S&P 原油正 2 ETF 恐將下市。