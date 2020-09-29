〈紡織展將登場〉遠東新聚焦二大議題 總座：再生技術堪比紡織界台積電

紡織大廠遠東新 (1402-TW) 今 29) 日舉辦紡織展前說明會，今年聚焦防疫、再生二大題材，其中，再生領域方面，遠東新紡織營運總部總經理胡正隆認為，遠東新不論在研發或是生產端，技術領先的程度，可以說是紡織界的台積電 (2330-TW)。

胡正隆指出，再生領域很多廠商都想做，但有心也要做得到，除了要能從研發走到量產，生產技術及良率，能否跟價格達到平衡點讓客戶接受，也是一大關鍵，目前遠東新再生產品出貨比重已經達到 3 成左右。

胡正隆也以半導體產業為例，他分析，品牌設計出晶片，也要有生產製造能力支援，而目前台積電先進製程領先其他對手 3-5 年，而遠東新在再生領域這一塊，就是紡織業台積電。

遠東新在今年紡織展中再生應用，包含將回收寶特瓶及工廠加工過程產生的織物廢料轉化成 100% 再生環保聚酯短纖紗、此外，與客戶 adidas 及海洋環保組織 Parley for the Ocean 共同合作的「海洋回收紗專案」，今年也擴大專案覆蓋範圍，全年出貨目標 1500-2000 萬雙鞋，可望超越前三年總和。

除了再生應用外，遠東新也將在此次紡織展中，展現防護產品實力，包括口罩內層親水及外層防潑水纖維，在疫情期間每月供應高達 600 噸，可製作逾 10 億片口罩，也針對口罩中間過濾層開發全新超細纖維，用以輔助熔噴不織布。

除了口罩纖維應用外，遠東新的 PET 原料也供應給下游生產疫情期間所需的採血管與防霧面罩，而防護衣不僅通過 Level 4 的最高等級防護標準，更結合設計，兼顧機能與時尚性。