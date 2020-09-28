國產署釋出4批土地設置太陽光電 商機上看逾20億元

財政部國產署今 (28) 日公告今年第 4 批「國有非公用地設置太陽光電設備」，共計 4 批土地分別坐落於新北、台中、新竹與屏東等縣市，4 宗土地合計 2.65 公頃，估算標租 20 年商機可達 23.9 億元。

國產署今年第 4 度釋出「國有非公用地設置太陽光電設備」，分別位於新北市樹林區、台中市清水區、新竹市湖港段，以及屏東縣林邊鄉等，其中以新北樹林區、台中清水區占地面積各有 0.8 公頃最大；另外，新竹與屏東占地面積分別為 0.78 公頃、0.19 公頃。

國產署副署長游適銘表示，本次推出的 4 案標租地中，位於台中清水區是首次推出位於都市計畫區的保護標的；至於新北樹林區與屏東林邊兩地，則屬農牧用地，因面積未達 2 公頃，不得變更做為太陽光電設置使用，但因屬於行政院核定的「太陽光電 6.5GW 達標計畫」列管區域，因此也推出列標招租。

以售電收入來看，國產署預估，台中清水每年售電收入約 423 萬、新北市樹林區與新竹市每年售電收入分別約 350 萬元、326 萬元；至於屏東縣林邊每年售電收入約 93 萬元，合計 4 案如以租期 20 年估算，售電收益可超過 20 億元。

根據統計，國產署目前已公告列標約 5 批國有非公用地設置太陽光電設備，合計共標脫 9 宗土地，面積合計近 15 公頃，標設備裝置容量共 1.9 萬峰瓩（kWp），績效不俗。