電視面板8月漲幅近1成 拉貨動能可望延續至10月

市調機構集邦 (TrendForce) 旗下顯示器研究處最新報告指出，8 月電視面板價格持續大漲，其中 32 吋、55 吋漲幅可達 10%，品牌廠下游拉貨動能可望延續至 10 月，助力面板廠第 3 季擺脫連七季虧損，單季轉虧為盈。

集邦研究副總邱宇彬表示，8 月電視面板價格仍以 8.5 代線生產的 32 吋、55 吋最強勁，43 吋也受惠需求帶動，估單月漲幅皆可達 10%，50 吋、65 吋漲幅也達 5-10%，75 吋大尺寸產品報價則有 1-2%，曲面顯示器、筆電面板也因消費性需求暢旺，維持上漲格局。

從需求面分析電視面板第 3 季供不應求狀況，邱宇彬表示，有兩大原因，第一，電視品牌廠為彌補上半年低迷出貨，皆積極提升拉貨動能衝刺下半年業績，估拉貨力道將延續至 10 月，另外，包含三星、TCL、海信力求擴大市占，也帶動面板購買力。

供給端方面，邱宇彬指出，受 IT 面板需求維持高檔，整體產能仍吃緊，根據統計，第三季電視面板供需比僅 11%，遠低於平衡水準 20%，也是 2017 年以來供需比最低的一季，顯示面板產能供不應求。

市場認為，隨著主流電視面板價格上漲、需求維持高檔，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 第 3 季將有機會單季轉虧為盈，終結連六季以上虧損。