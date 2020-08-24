SONY電視跟進三星、LG 將內建「Apple TV+」

索尼 (6758-JP) 的電視產品，最快於年內就可直接使用內建的「Apple TV+」應用程式，來收看蘋果 (AAPL-US) 於該平台上所提供的各種節目內容。

根據《日本經濟新聞》週一 (24 日) 報導，索尼正打算於 2020 年內，要讓自家的智慧型電視內建 Apple TV + 功能。未來索尼的電視用戶，只要在主畫面點選 Apple TV + 應用程式就可直接收看。

而南韓 LG 電子與美國 VIZIO，也都表明要在自家產品上附加 Apple TV + 功能。各種影音串流服務的支援，也似乎成為電視銷售上的重要戰略。

目前索尼的智慧型電視，在主選單上已可直接選取美國 Netflix(NFLX-US) 及亞馬遜 (AMZN-US) 等多家企業所提供的網路影片串流服務。至於 Apple TV + 功能，日本國內也將於 2020 年內加入產品行列當中；而其他國家市場會在何時開始支援，日期則是因地而異。還有已經推出的電視產品，有部分機種也將補上該項功能。

索尼股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

美國蘋果在 2019 年展開了網路影片串流服務，可透過行動裝置 APP 及智慧型電視的應用程式等方式來收看。

南韓三星及其他部分海外廠商的電視產品已支援 Apple TV+，而目前要在索尼電視上頭播放 Apple TV + 節目，則需透過手機 APP 或其他裝置的畫面分享功能等來進行收看。

LG 電子也早索尼一步，在美國等地的電視產品上頭提供 Apple TV + 支援。日本國內也於 11 日開始，在 2019 年之後的所有電視產品上頭提供了該項應用程式。2018 年機種的同項功能支援方面，也會於年內開始提供。

VIZIO 也表態在今後會提供相關支援，有更多的智慧型電視廠商也都將加入這個行列。