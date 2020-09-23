中國8月線上銷售成長相對溫和 復甦恐未達市場樂觀預期

隨著中國 8 月網上消費的成長減弱，一些分析師認為，世界第二大經濟體在努力提高國內消費上，仍然面臨許多挑戰。

在全球疫情升溫之際，中國政府正努力發展內需，而不是依靠出口，來推升經濟。

今年疫情流行之下，幫助線上購物加速發展，在零售額所占的比例，由去年的約 5 分之一，上升到今年夏天的四分之一。但是，在未來收入及經濟成長仍存不確定之下，整體消費仍面臨問題。

經濟學人智庫 (EIU) 分析師 Imogen Page-Jarrett 指出，隨著失業壓力和經濟成長阻力持續到第 4 季，「總體消費的任何復甦都將是溫和的」。

EIU 預測，今年的就業市場將是自 1960 年代以來最糟糕的，整體零售額將萎縮 4.7%。

根據官方數據，今年 1 月至 8 月零售額較去年同期下降 8.6%，至人民幣 23.8 兆元。8 月雖然是 2020 年的首次正成長，成長 0.5%，但主要來自汽車銷量成長 11.8%，扣除此一類別，其他消費品零售額在 8 月份下挫 0.6%。

CNBC 對官方數據的分析顯示，8 月份消費品和服務線上銷售增長 13.3%，低於 7 月份的 18.8% 及 6 月份的 19%。

China Renaissance 宏觀與策略研究主管 Bruce Pang 指出，失業、收入減少和槓桿率上升，可能會在國內需求中造成新的弱點。

野村 (Nomura) 首席中國分析師盧婷認為，業界對下半年中國的經濟增長過於樂觀，七月的中共政治局會議證實，中國經濟距離疫情前的水準仍然很遠，仍然難以取消對經濟調控與刺激政策的依賴。

EIU 預測，在政府刺激消費的政策 (例如購買新能源汽車的補貼) 幫助下，第 3 季零售額將略有增長，但這也預示著整體成長仍相當微弱。