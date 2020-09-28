中東、南美線運價連袂創高 萬海主要受惠

在美國線運價飆漲的外溢效應下，據上海航交所最新報價，中東線每 FEU(40 呎標準貨櫃)運價為 1081 美元，南美線每 FEU 3942 美元，同寫新高紀錄，貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (28) 日盤中最高來到 22 元，距離完全填息 22.1 元僅一步之遙。

法人認為，美國線飆漲後帶動中東 / 印度、南美運價補漲，進入第四季後，預料空櫃調度吃緊狀況短期仍無法明顯舒緩，有利萬海後續營收動能增溫。

萬海 8 月 27 日除息，每股配發現金股利 0.8 元，除息參考價 21.3 元，填息期間一度貼息，不過，近期法說報喜，歷經 1 個月已逼近完全填息。

儘管美國線飆漲，萬海受惠程度較低，不過，萬海表示，漲價已形成外溢效應，以中東線為例，運價較去年同期大增 90%，反映船舶艙位調往美國線，使其他航線艙位受排擠因而運價連帶上漲。

法人指出，中東 / 印度、南美線運價補漲並同創新高，預料短期內艙位供需吃緊仍無法解除，預料第四季起，美國線外的其他航線運價，仍有望呈現持續上漲的態勢。

萬海旗下共有 109 艘船舶，運力達 30.6 萬 TEU，市占率 1.2%，其中租賃船占 45%，而待交新船訂單有 19 艘。

萬海上半年以亞洲線占比最高達 67%，其次為印度線占 13%、中東線占 7%、南美線占 6%，美國線僅占 5%。