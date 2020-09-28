9月CCI調查分歧 投資股票指標寫新低 購買耐久財反創新高

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (28) 日公布 9 月消費者信心指數 (CCI) 調查，總數為 71.6 點，較上月上升 0.27 點，為連 4 升，不過，6 項調查指標表現相當分歧，有 4 項下滑，以投資股市時機指標下滑最多，更創歷史新低，顯示投資人在台股創高後居高思危，不過，由於寬鬆資金環境，購買耐久性財貨指標反而創下歷史新高。

此次調查中上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 119.85 點，較上月上升 10.95 點，並創歷史新高，台經中心說明，耐久性財貨如汽車、電腦、家電等物品。

「未來半年國內物價水準」調查為 39 點，月升 0.15 點，台經中心指出，今年物價指標整體呈現下降趨勢。

就業指標連 3 月下滑 並創近 10 年半新低

而下降幅度最多的指標是「未來半年投資股票時機」，本月調查為 35.3 點，月減 4.7 點，也創歷史新低；其次為「未來半年國內就業機會」 68.65 點，月減 2.65 點，不僅連 3 月下滑，更創 2010 年 4 月以來新低，反映疫情衝擊就業市場，再加上應屆畢業生投入職場。

而「未來半年國內經濟景氣」為 83 點，月減 1.85 點，而「未來半年家庭經濟狀況」83.8 點，月減 0.3 點，台經中心說明，雖國內經濟景氣和家庭經濟狀況 2 項指標較上月略微下滑，不過，6 月以來，已呈現上升的趨勢。

從絕對水準來看，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」1 項指標偏向樂觀。

另一方面，台經中心 4 月以來新增的調查指標「購買房地產時機」，本月調查結果為 118 點，較上月上升 19.5 點，顯示民眾對房市呈現樂觀態度。

另外，「目前健康狀況」指標為 100 點，較上月上升 2.3 點，而「預期健康狀況」指標為 96.2 點，較上月上升 2.3 點。