〈陸股盤後〉交易寒冬 成交量創四個月新低 上證周線大跌3.6%

陸股在前一個交易日大跌後，周五 (25 日) 走勢呈現狹幅震盪，三大指數分別以小漲或小跌作收。投資人積極進場意願不足，仍在等待後續市場能傳出振奮人氣的利多消息，如美國國會通過新一波的防疫刺激計劃，或能有更多關鍵零組件廠可供貨華為等。

今日滬深兩市合計已不到 6000 億人民幣，達 5694 億人民幣，創四個月新低，也較前一個交易日萎縮 16%。另一方面，本周五個交易日外資全站在賣方，累計賣超金額約 250 億人民幣，這也是除了長假因素外，影響市場人氣的因素之一。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指小跌 0.12%，報 3219.42 點；深證成指小跌 0.02%，報 12814.17 點；創業板指小漲 0.18%，報 2540.43 點。本周上證綜指大跌 3.6%、深證成指大跌 3.3%，創業板指下跌 2.1%。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 12.91 億元，其中滬股通賣超人民幣 10.69 億元，深股通賣超人民幣 2.22 億元。

產業消息

中國證券業整併一波波，市場傳出海通與國泰君安、東方證券 (此三家券商均為上海國資委控股) 將合併，不過三方均否認合併消息，但仍帶動證券類股大漲，並成為今日上證力抗賣壓的主力，東方證券漲停，東興證券大漲 6%、浙商證券勁揚 6.4%、西部證券大漲 3.8%。

中國文旅部近期針對當地遊旅公布新政策，指出旅遊景點的遊客數量上限由原來最大承載量的 50% 上調至 75%，刺激旅遊類股勁揚，騰邦國際、嶺南控股雙雙漲停，西域旅遊大漲 4.2%、天目湖飆漲 6.3%。

法人觀點

分析指出離十一長假越來越近，指數的調整還在持續中，在沒有利多消息的刺激下指數呈現弱勢盤整的機率較大，在十一長假前量縮探底的盤勢恐不斷出現。

至於長假後的 A 股仍然不容易出現明顯的趨勢性漲勢，最多上漲至箱型區間的頂部，直到美國總統大選結果出爐，指數才可能有更明確的方向。

不過投資人要留意一點，今年以來中國漲勢以科技、生技類股為主，因此創業板指是主要受惠的指數，但創業板今年漲幅已逾 40%，所以指數第四季要再大漲的機率已經很低。

如果沒有更大的利多推動人氣，如美中間的一切紛擾都結束等出乎意料的結果，否則創業板指在今年剩下的時間裡上方的空間恐連 20% 都不到，反而以約 40% 左右的成績結束今年漲幅的機率較高，這意味著這箱型盤整的格局要一直延續至年底。

