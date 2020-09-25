疫情衝擊 我茶葉今年前8月出口量、值同步年減26%

台灣茶葉揚名國際，根據統計，2009 年到 2014 年期間，我茶葉出口量約在 2000 到 4000 公噸，2019 年出口量 1 萬公噸、出口值達 1.2 億美元，出口量與值雙雙創歷史新高，但今年受疫情衝擊，前 8 月茶葉出口價量同步衰退，較去年同期大減 26%。

根據財政部最新發布統計通報，台灣茶葉出口自 2015 年起高速成長，出口量從過去最高 4000 公噸跳增突破 5000 公噸，平均每公斤單價達 11.1 美元，隨著出口數量與單價同步提升，2016 年我茶葉貿易終於重返出超，終止 2001 到 2015 年連續 15 年入超，今年前 8 月累計出超 927 萬美元。

統計顯示，去年底我出口茶葉輛更突破 1 萬公噸、出口值比起 2009 年大幅增加 5.4 倍，每公斤單價增加至 12.1 美元。

進一步分析我茶葉外銷市場，主要以中國、美國為主，比重分別為 37.2%、16.8%，其中對中國市場，因兩岸經濟合作架構協議 (ECFA) 早收清單列入茶葉，因此自 2012 年起，我茶葉即以零關稅出口至中國，進一步推升對中國出口比重。

如以發酵加工程度區分茶品種類，我出口茶類主要以烏龍茶、包種茶等部分發酵茶較多，占比約 4 成，偏向以精緻包裝的高價茶，展現國內茶產業拓銷競爭優勢。