〈進出口統計〉金價飆新高 我出口至港黃金條塊出口值4.9億元 年增4.4倍

避險情緒高漲推升國際金價飆高，進而帶動我對外黃金條塊出口值攀升，根據財政部統計，8 月我對中國、美國出口持續創新高，其中對中國香港黃金條塊出口值 4.9 億美元、年增幅高達 4.4 倍，成為本月出口貨類新亮點。

根據財政部統計，8 月我對中國香港出口值達 144.6 億美元，創下歷年單月新高，年增幅 22.9%，值得注意的是，除了電子零組件與資通訊視聽商品外，黃金條塊出口值年增幅增加 4 億美元，攀至 4.9 億美元，年增幅高達 4.4 倍。

統計處處長蔡美娜解釋，受疫情影響讓市場避險性情緒大增，加上新興國家提高黃金持有比重，帶動國價金價屢創新高，部分民眾為獲利了結變賣實體黃金，業者再進一步出口至香港給飾金業者，進而帶動黃金條塊出口值大增。

對美出口部分，8 月我對美出口值共 46.5 億美元，同樣創歷年單月新高，年增幅 13%，其中資通訊視聽商品增幅 3.5 億美元、年增幅 25%，在防疫居家風潮帶動下，玩具與運動用品出口值增幅 0.6 億美元，年增幅高達 6 成。

至於對歐洲、東協與日本出口則持續衰退，但對歐洲與東協出口衰退幅度有縮小趨勢，其中我對歐出口 24.5 億美元、年減 4.2%，對東協出口 46 億美元、年減 3.3%。

另外，我對日本出口 18.1 億美元、年減 8.3%，蔡美娜說，我對日本出口持續衰退主要與日本疫情嚴峻、該國出口持續衰退有關，其中日本前 7 月出口年減幅高達 14.7%，在本身出口疲弱拖累下，連帶對我需求也跟著縮減。