〈進出口統計〉旺季+華為效應 我單月出口值首破300億元大關 創三大亮點

電子業旺季效應，華為禁令加速供應鏈拉貨，讓我 8 月出口值單月高達 311.7 億美元，創下歷年單月新高。財政部統計處處長蔡美娜說，本月出口寫下三大亮點，包括：單月出口值突破 300 億美元、單月增幅創下 33 年來同月最大增幅，單月年增幅創下 2018 月 7 月以來單月最大增幅。

原本財政部預估，8 月出口值可能因去年基期偏高而出現負成長，預估減幅約 0.5% 到 2.5% 左右，但根據今 (7) 日財政部公布統計，8 月出口值較 7 月增加 1 成，是近 33 年來同月最大增幅，亮眼增幅跌破外界眼鏡。

蔡美娜表示，8 月出口值表現亮眼主要與電子業進入傳統旺季需求旺盛，加上國內供應鏈趕在 9 月 15 日華為禁令生效前趕工出貨有關，粗估光是因華為禁令趕工出貨的出口值約 15 億到 20 億元不等。

在電子貨類部分，電子零組件與資通訊視聽設備出口值雙雙創下歷史新高，其中電子零組件單月出口值 124.8 億美元、年增幅近 2 成；資通訊視聽設備出口值 46 億美元、年增幅 21%。

在原物料部分，礦產品出口 5.2 億美元、年減幅 56%，減幅相對較大，化學品出口值 13.2 億美元、年減 11.9%，至於基本金屬單月出口值 21.6 億美元，較去年同期減少 6.1%。

蔡美娜指出，8 月出口主要貨類中，受惠於遠距商機與消費性電子產品銷售旺季加持，在廠商積極備貨效應下，推升電子零組件與資通訊視聽設備產品出口規模同步站上歷史新高，其中光是電子零組件對總出口值貢獻 7 個百分點。

至於先前受疫情衝擊的原物料，其中礦產品受市場需求尚未提升拖累，廠商改以設備歲修、減產因應，導致單月出口年減幅仍高達 5 成以上；其他包括化學品與基本金屬與設備減幅則有逐漸收斂趨勢。

展望後市，蔡美娜分析，美國對華為禁令將在 9 月 15 日生效，預估國內供應鏈廠商將趕在禁令生效前出貨，如將華為拉貨效應納入考量，在工作天數增加，9 月出口增幅可能落在 1.5% 到 4.5%，推估第 3 季出口值可能持平，甚至小幅正成長。



