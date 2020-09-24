游資洶湧 央行三大存款統計續創高

台灣央行今 (24) 日公布 8 月金融情況，M1B 和 M2 年增率分別上升為至 10.96%、6.69%，續寫 2010 年 10 月、2015 年 6 月以來新高，同時，證券劃撥存款餘額、活期性存款月底數和外匯存款期底數續創歷史新高，顯示市場資金極為充沛，央行強調，流動性絕對沒有問題。

央行說明，由於活期性存款增加較多，加上放款與投資成長增加，使 M1B 和 M2 年增率分別創下近 10 年、5 年來新高。

同時，由於廠商貨款匯回、國際投資款匯回等資金靈活調度，8 月外匯存款期底餘額 6.61 兆元，創歷史新高，年增率 15.27%，也創 2016 年 2 月以來高點。

另一方面，8 月股價指數月平均為 12743 點，續創新高，央行說明，台股熱絡持續帶動散戶指標─證券劃撥存款較上月續增 367 億元至 2.53 兆元，續寫新高紀錄，已是連 10 月成長，而自然人成交占比維持在 62.5%，與上月持平，反映今年內資積極參與市場。

在台股指數衝高之際，8 月股市日平均成交值來到 2185 億元，創 2007 年 8 月以來新高。

隨著內外資積極投入股市，再加上 8 月處在上市櫃公司現金股利發放高峰，以及募集基金資金增加、個人證券劃撥帳戶創高等因素，使 8 月活期性存款達 18.6 兆元，月增 2753 億元，續創歷史新高。

央行認為，我國金融市場和國際市場連動性高，近來盤勢屬短期波動，由於我國經濟基本面相對許多國家優異、殖利率相對高，台股可望相對穩健。