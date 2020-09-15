我人民幣存款餘額跌破2400億元 創逾6年半新低

台灣央行今 (17) 日公布 8 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額為人民幣 2358.8 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月續減 51.09 億元，減幅 2.12%，創 6 年 7 個月以來新低，央行指出，法人戶、個人戶以及定存、活存均同步減少，其中，個人戶減少 5 億多元，不排除部分資金已流向其他幣別。

8 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額月減 24.86 億元至 2067.43 億元，月減 1.19%，國際金融業務分行 (OBU) 也續減 26.23 億元至 291.37 億元，月減 8.26%。

央行說明，8 月 DBU 和 OBU 減少原因差不多，而法人戶減少原因包括有，(1) 法人支付三角貿易貨款、(2) 轉向投資新發行國際債，以及 (3) 部分法人將人民幣轉向至台幣或美元；其中，8 月國際債券一共到期 7 檔，合計 26.35 億元，同時新發行一檔國際債 36 億元，使資金挪移。

而個人戶部分資金不排除已流向其他幣別，統計 8 月個人戶減少 5 億多元。

另一方面， 8 月 DBU 匯款總額較上月減少 71.09 億元至 750.6 億元，月減 8.65%，OBU 匯款總額 411.6 億元，月增 8.23 億元，增幅 7.36%，整體匯款總額 1162.2 億元，月減 42.86 億元，減幅 3.56%。

央行說明，DBU 匯款減少主要是因電子業匯出支付三角貿易貨款較上月減少，以及壽險業匯出投資金額減少；而 OBU 匯款增加則是因不同客戶間的貨款支付金額增加。

人民幣利率方面，央行公布最新人民幣各天期最高牌告利率分別是，1 個月期為永豐銀的 3.05%、3 個月為日盛銀 1.8%，6 個月為日盛銀 1.9%、9 個月為合庫銀 1.45%，而 1 年期是合庫銀的 1.45%，較上月變化不大，央行說明，永豐銀 1 個月期利率罕見衝到 3 字頭，主要是因推短天期有條件的優利專案所致。

央行也提供今日中銀台北公布最新牌告利率，1 個月為 2.2%、3 個月期 2.34%、6 個月期 2.52%、9 個月期 2.54%、1 年到期 2.55%，各天期均見略調高 0.14-0.3 個百分點不等；央行說明，中國人行透過 7 天或 14 天期附買回調整貨幣供給，使人民幣利率表現穩定。

另外，台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 6583 億元 (7 月底)，高於新加坡 1210 億元 (第一季底) 和南韓 114 億元 (7 月底)。