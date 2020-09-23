兆豐拚消金繳佳績 房貸放款躍居市占前10大銀行

兆豐銀行近年消金業務漸入佳境，根據金管會統計資料，截至今年 7 月底止，房貸放款餘額達 3115 億元，擠下台新銀與永豐銀，擠進房貸市占率前 10 大銀行，前 8 月房貸放款餘額更較去年同期大增 7 成以上。

兆豐銀過去主要聚焦企金業務，近年來積極切入消金，進一步擴大獲利動能，在企金業務與數位平台加持下，截至今年 7 月底，房貸市占率站上 4%，晉升房貸市占率前十大銀行。

進一步觀察，今年前 8 月房貸撥款餘額高達 750 億元，推升房貸餘額一舉突破 3,100 億元，撥款金額較去年同期大幅成長 77%，成長率高居公股銀行之冠，撥款規模逼與房貸龍頭銀行不相上下。

兆豐銀表示，銀行過去主要以大型企業金融服務為主，近年受同業價格競爭激烈，導致企金放款利差越來越小，考量房貸有不動產設定抵押擔保，加上收入相對穩定，因此轉向拓展消金業務。

在經營策略上，兆豐銀除了鞏固既有的房仲與代書案源外，也積極爭取承辦土建融貸款的整批分戶貸款，也與建設、代銷公司合作，針對優良地段建案提供房貸優惠。

兆豐銀表示，希望能透過房貸業務往來，擴大客戶理財型房貸與房養老業務，甚至進一步延伸至存匯、理財、信託等其他各項業務往來關係，以提高客戶黏著度。

在數位服務部分，兆豐銀去年 3 月推出房貸估價試算網站「房貸 e 把兆」，提供民眾查詢實價登錄、環境資訊、房貸條件試算等買房一條龍服務，建構貸款金融生態圈，該平台目前已累積超過 5 萬人次使用。

兆豐銀表示，為進一步提升民眾申貸便利性，預期將在 10 月推出線上貸款平台，藉由網路平台及實體櫃台雙管齊下，提供多元化及全方位的金融服務。