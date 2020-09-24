〈貴金屬盤後〉美元持續走強 黃金跌破1900美元 收2個月最低點

週三 (23 日) 交易，黃金期貨價格跌破每盎司 1900 美元的重要心理關卡，收在 2 個月的最低點，係因美元持續走強，削弱市場對黃金的需求，恐有進一步打破黃金看漲趨勢的風險。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「近期美元指數上升，本週中期全球股市回彈，這些是貴金屬市場上的看跌因素。」

「白銀本週已看到，其近期價格上漲趨勢遭否定，黃金則面臨其近期上漲趨勢告終的嚴重危險。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 39.20 美元或近 2.1%，收每盎司 1868.40 美元。

根據 FactSet，此為黃金交易最活躍契約價格自 7 月 22 日以來最低收盤價。

12 月白銀期貨價格重挫 1.42 美元或 5.8%，收每盎司 23.105 美元，同樣也是 7 月下旬以來最低收盤價。

自本周初以來，貴金屬價格一直承受拋售壓力，因為歐洲和美國 COVID-19 新增病例上升，促使投資人將黃金和白銀出現獲利了結後投入美元，此舉又反過來更令黃金買盤承壓。

週三 ICE 美元指數上升 0.2%，本週升幅已達 1.3%。

ED&F Man 資本市場公司 Edward Meir 分析師週三報告指出，「美元走強使黃金承壓，且美政府沒再推出任何刺激方案也無助於黃金，但我們認為，無論基本上還是技術上來看，黃金仍遭超賣了，所以我們不會現在做空。」

芝加哥 Fed 總裁 Charles Evans 週二在談話中暗示，Fed 可能較市場預期提早升息 (目前利息範圍處於 0% 至 0.25%)。此語更加提振美元，並削弱不孳息的黃金之投資競爭力。

「我們可能在開始將平均利率提高到 2％之前就開始加息，我們有必要討論這點。」Evans 在一場 OMFIF 贊助的論壇上發表此看法。分析師表示，這與 Fed 其他官員的說法分歧，但 Evans 週三表示，他認為上述言論與 Fed 9 月份的政策聲明相符，且市場參與者應該理解，如果央行做得正確，那麼一段時間內通膨達 2.5%「也是很有可能。」

然而，Fed 副主席 Richard Clarida 週三受訪時表示，即使通膨達到 2％的目標，Fed 也不會自動升息。

央行官員的評論相互矛盾，波士頓 Fed 總裁 Eric Rosengren 週三表示，儘管夏季經濟數據鼓舞人心，但他對經濟前景的樂觀程度不及其他同僚。與此同時，Randal Quarles 則稱他對美國經濟前景感覺樂觀。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三向眾議院情報選任委員會(House Select Subcommittee) 就新冠病毒危機發表證詞。

週三發布最新美國經濟數據後，黃金價格又進一步下跌。IHS Markit 美國服務業 PMI 初值 9 月自前月的 55 下降至 54.6；IHS Markit 美國製造業 PMI 初值 9 月則自前月的 53.1 上升至 53.5。

與此同時，全球股市週三多數上漲，但美股顛簸，S&P 500 指數週一險些摔入修正領域，週三也下跌。

「黃金和白銀多頭本週感到困惑。他們的市場週一跟著全球股市一起遭拋售，但本週中期仍承受賣壓時，全球股市指數卻見反彈了。」

「看來避險金屬需要一個新的基本面火花，來啟動上行的價格走勢。」Wyckoff 說。

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