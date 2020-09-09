寬鬆低利未改 黃金沉潛待起

美國供應管理協會 (ISM) 指出，8 月製造業活動加速至近兩年最高水準，自 7 月的 54.2 上升至 56，同時 8 月非農就業崗位增加了 137.1 萬，失業率從 7 月的 10.2% 降至 8.4%，優於預期的 9.9%，且為連續第四個月下降，令市場燃起美國加速復甦的憧憬，打擊黃金避險魅力，使得金價近期表現略顯溫吞。

不過另一方面，美國聯準會 (Fed) 主席 - 鮑威爾於傑克森洞 (Jackson Hole) 線上全球央行年會宣佈，Fed 決定將採取全新的貨幣政策，將平均通膨年率的目標 (average annual inflation target) 訂在 2%，副主席 - 克拉里達也再度釋出寬鬆訊號，表示不會因失業率下降就升息，並對採取殖利率曲線控制抱持開放態度。Fed 兩大巨頭的表態暗示寬鬆政策基調短期難以改變，甚至需要維持低利率環境一段相當長的時間，對於黃金中長期表現來說，則依然是一大利基。與此同時，根據 Refinitiv 的資料顯示，目前全球已開發國家公債殖利率，超過 4 分之 1 為負利率，殖利率 0% 到 1% 的約占 2 成，其中 1% 到 2% 的低利率債券自不到 1 成飆升到超過 3 成，2% 到 3% 的更是低於百分之 1。全球公債殖利率的下滑，意謂持有黃金的無孳息成本降低，同樣有助提高持有黃金資產的吸引力。

再從基本面角度來觀察，全球最大黃金精煉以及出口國 - 瑞士海關的數據顯示，瑞士 7 月出口 102.6 噸的黃金，較 6 月增加 6.4%(圖 1)，其中對印度的黃金出口量較 6 月的 0.9 噸大增 15 倍至 14.9 噸，較 2019 年同期的 8 噸也增加 85%，顯示印度的黃金需求有所復甦，此外，世界黃金協會 (WGC) 中國區董事總經理 - 王立新表示：「業內對下半年中國金飾市場的前景十分看好，預計因疫情推遲的婚慶活動將提振金飾需求，進一步助力市場復甦。實體需求的復甦也可望為金價上行動能增柴添火。」

料來源：瑞士海關、YFRD；資料期間：2018/07-2020/07

而在供給面部分，全球黃金產量年復一年的穩步下降，也將是推動金價長期向上的一個關鍵因素。最大金礦產國 - 中國黃金協會最新統計顯示，1-6 月全中國累計生產黃金 217.8 噸，年減 7.3%(圖 2)；惠譽解決方案 (FITCH SOLUTIONS) 報告更指出，2020-2029 年中國的金礦產量成長將幾乎停滯，預期年均成長率僅有 0.1%，相比過去十年的年均增長率則高達 2.7%。中國的黃金產量成長受限主要由於政府的環保查核更趨嚴格，導致小型礦場關閉，以及中國國內金礦的含金量下滑的影響。

資料來源：中國黃金協會、YFRD；資料期間：2014-2020H1

綜合以上，第四季黃金表現仍可正面看待，除了各國為抵禦新冠肺炎衝擊，紛紛實施大量貨幣寬鬆，美國的超低利率抑制美元，導致實質殖利率降到負值，使無法孳息的黃金享有投資優勢，美元疲弱也另以美元計價的黃金更具吸引力，加上 1-7 月全球黃金 ETF 持倉增加 898.5 公噸，已經創下歷年的最大成長，且新冠肺炎疫苗是否能快速滿足全球需求、美國總統大選、美中緊張關係以及經濟基本面仍待進一步改善等不確定性因素，將持續影響黃金市場的情緒，整體而言，黃金不乏利多支撐，即便短線拉回調整，也可望帶來低接買氣，後市發展空間仍可期待。

關注黃金的民眾可以上元大期貨的官方活動網頁猜金價，預測每周五 CME 微黃金期貨的收盤價，讓新手也能一同感受並參與市場漲跌，猜對還有機會獲得便利商店電子禮券，活動結束後將抽出 Apple Watch Series 5 乙支，猜越多次，中獎機會越大喔。

>>>>> 了解更多 <<<<