金價貴桑桑 黃金CFD交易門檻低 小資族也可入手

目前在台灣，投資黃金的方式包含黃金現貨、黃金存摺、黃金 ETF、黃金期貨以外，還有今 (2020) 年甫問世的黃金差價契約 (CFD)－－元黃金正反 5，為台灣黃金交易市場的首檔新兵，其特色在於交易門檻較低，可利用適當槓桿控制風險，百美元即可入手，在金價仍處在歷史高檔區間的現在，等於讓小資族也能參與投資黃金商品期權市場。

元大期貨表示，2020 年以來黃金持續飆漲，不僅刷新 2011 年的歷史高點，更一度突破每盎司 2000 美元大關，近日聯準會 (Fed) 主席鮑爾在全球央行年會之中，提出容許通膨率適度超標，意味低利率將延續更長的時間點，進而拉低美元指數，相對有助於金價表現，因此黃金金融商品仍然是交易人近期相當關注的投資標的。

元大期貨總經理周筱玲表示，過去民眾多半習慣使用銀行的黃金存摺，或是到銀樓、銀行購買金條，對於只想以黃金作為交易標的的人而言，元大期貨還有許多以黃金為連結標的的新選擇，也就是黃金 CFD，槓桿倍數可以從 1 到 20 倍客製化，多空雙向交易、交易時段近 24 小時的特性，無論看多或是看空，皆可隨時掌握行情。

所謂 CFD，又稱差價契約，CFD 交易是金融市場上投機交易的一種形式，不需買入或賣出任何標的資產，只需要存入保證金對可能的虧損進行擔保，以及少量的交易手續費；在差價契約出現之前，只有擁有大筆資金的參與者才能在國際交易所交易金融工具，但元大期貨今年推出我國首檔差價契約，等於為不同資金量的投資人打開了投資更多元金融市場的大門。

元大期貨「元黃金正反 5」即是黃金差價契約，是一種店頭衍生性商品，以買賣差額用現金結算，並運用保證金來放大槓桿的買賣方式。入手交易不同的黃金商品須留意相應的交易成本，像是報價點差、換匯成本、手續費、管理費等。黃金 CFD 的交易成本相對低，交易的單位也相對小 (0.01 手 / 1 盎司)，多空皆宜，不須轉倉，因此小資金便可進場交易，不過，需要留意的是，因為具備槓桿特質，交易人需加強風險管理。

現在黃金價格仍落在歷史高檔區，無論要買黃金現貨或是黃金存摺等，價位都偏高，CFD 小資金的交易門檻，讓躍躍欲試的小資族能有個小試身手的平台，也為期權市場注入更多新活水。