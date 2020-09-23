Fed持續鴿唱 鞏固金銀利基

美國聯準會 (Fed)16 日會後，一如預期維持利率不變，此次會議是 Fed 改變政策框架後的首次會議，也是大選之前的最後一次會議。主席 - 鮑威爾在記者會上表示：Fed 的目標是讓通膨在一段時間內保持略高於 2% 的水準，這意味著通膨在經歷一段時期的低迷後，Fed 將允許未來一段時間的通膨超過 2% 的目標以中和此前通膨低迷的影響。

同時根據利率點陣圖顯示，Fed 計畫維持關鍵的美國短期利率貼近 0 至少到 2023 年底，以協助經濟自新冠疫情中復甦回來。為了對抗疫情的經濟衝擊，美國政府推出大規模的刺激措施，這也造成政府龐大的預算赤字與負債，成為利率不得不繼續維持低檔的原因之一，因為一旦升息，政府的債務負擔就更加沈重，因此在 Fed 允許通膨升高，且利率必須維持低檔的情況下，預期經通膨調整後的實際利率在可見的未來內都將持續疲軟，對於無息黃金及白銀來說，不啻是最大的利基之一。

另一方面，世界黃金協會 (WGC) 報告表示：黃金傳統上是對抗通膨的資產，對通膨的反應也相當敏感。歷史數據顯示，自 1971 年以來，當美國通膨低於 3% 的時候，黃金的年平均報酬率為 6%，但是在美國通膨高於 3% 的時期，黃金的年平均報酬率可以達到 15%。因此通膨升高也將彰顯黃金抗通膨特性，吸引部分買氣。除此之外，WGC 數據也顯示，8 月全球黃金交易所交易基金 (ETF) 持倉增加 39 噸，至創新高的 3,824 噸，已經連續第 9 個月增加，黃金 ETF 的總資產管理規模也增加 0.9%(21.2 億美元)至 2,407 億美元，因此投資買氣持續成長，也提供金價支撐。

再看到白銀的部分，除了上述的金融面利基，白銀的工業色彩也為其增添吸引力，中國 8 月工業生產年增 5.6%，連續第五個月回升，創年內新高，顯示各項擴大內需政策效果顯現，中國工業運轉進一步回升，同時財新中國 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 升至 53.1，較 7 月提高 0.3 個百分點，也創 2020 年以來最高，加上中國持續加強基礎建設來抵抗疫情的經濟衝擊，並推出高達 7,000 億美元的新基礎建設方案，包括 5G 基地台以及電動汽車充電站等，這些都隱含中國工業復甦將持續，配合中國 8 月新增人民幣貸款 1.28 兆元，高於 1.22 兆的路透調查中值，對於白銀需求將增加的信心可望進一步鞏固。

綜合以上，全球疫情造成經濟復甦的不確定性，使得美國持續投入預算加碼刺激，導致債務風險徒增，迫使利率需維持低檔，通膨也預期走高，除降低金銀持有成本，隨之而來的避險及保值意識也提供金銀誘因，加上黃金投資需求續旺，全球 ETF 黃金持有量屢創新高，中國工業復甦也提振白銀需求展望，以目前總經背景而言，實有利金銀維持相對正面表現。

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