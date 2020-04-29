反彈不追高 瑞銀調查：富人備妥銀彈等再次大跌時再買股

瑞銀全球財富管理的調查顯示，由於擔心疫情大流行對經濟的影響，全球大多數的富豪正在等待股市進一步下跌後再次買進。

這項針對至少擁有 100 萬美元可投資資產或年收入的投資者和企業主中，有 61% 的受訪者想等到股市再下跌 5%-20% 才買進；而 23% 的受訪者認為現在就是買進的好時機；約有 16% 的受訪者表示，股市正處於熊市，目前可不是加碼股票的時候。

瑞銀的調查顯示，高淨值人士對風險資產抱持謹慎態度， 60% 的人表示，未來 12 個月極有可能發生全球性衰退，儘管如此，但他們仍對長期前景抱持樂觀。

因疫情爆發而進行的大封鎖，許多企業關閉停業，市場需求減少，大大提高了今年經濟衰退的可能性，儘管股市已較三月的低點反彈 20% 以上，但仍遠低於 2020 年的高點。

儘管股市已較 3 月的低點反彈了 20% 以上，但仍遠低於 2020 年的高點，防禦性買盤進場所帶動的反彈，部分分析師認為這是看跌的跡象，本月的美國銀行一項調查也顯示，投資者的現金部位正處於自 911 恐怖襲擊新高。

疫情期間，投資者偏好加碼貨幣市場基金。(來源：Bloomberg)

瑞銀調查顯示，短期內對經濟持樂觀態度的美國投資者從 1 月初的 68% 降至 30%，亞洲從 71% 降至 55%，拉丁美洲則從 60% 降至 49%。而在疫情蔓延的風險中，低利率、市場波動度大增，投資者更偏愛具有變現性及穩定性的貨幣基金而不是股票。

這項調查在 4 月 1 日至 4 月 20 日期間共訪問了 2928 位投資者和 1180 位企業主，其中 70％受訪者表示對區內長遠經濟前景樂觀，與三個月前的調查結果相當；但對短期前景樂觀的受訪者則由 67% 降至 46%。