金萬林新冠檢測試劑再獲美FDA認證 可望擴大銷售範圍

檢測試劑廠金萬林 (6645-TE) 今 (22) 日公告，旗下新冠肺炎試劑取得美國 FDA 緊急使用授權 (EUA) 的 MANUFACTURER 正式授權，相較日前取得認證僅限出貨至特定實驗室，此次取得 MANUFACTURER 認證，可讓產品提供給美國各大檢驗所，有助未來接單量。

金萬林表示，過去是與合作廠商共同申請美國 FDA 緊急使用授權許可 (EUA)，取得核可後，產品僅能出貨至特定實驗室，其中，與美國客戶 PacGenomics 合作開發的核酸檢測試劑，取得歐盟 CE 認證、美國 FDA 緊急使用授權及台灣衛福部外銷專用查驗登記，因此，產品僅限供應給 PacGenomics 配合的實驗室。

金萬林指出，此次取得美國 FDA 新冠肺炎試劑 MANUFACTURER 正式授權，是由公司名義申請，後續產品則沒有限制，可擴大出貨至美國所有檢驗所，有助加快接單速度。

金萬林表示，已陸續接觸新客戶，其中一筆訂單在最後協商階段，預計近期將可簽約，最快可望年底前出貨，挹注營運表現。

產能方面，由於金萬林未有 GMP 廠房，因此與世基合作，由世基進行代工量產，金萬林日前提到，單班制日產能約 3 萬劑，預定 7 月會開始要求提高產量，估啟動加班制後，24 小時日產能可達 6 萬劑，可望滿足後續訂單需求。

金萬林 8 月營收 3500 萬元，月增 35.8%、年增 104.2%；前 8 月營收 1.79 億元，年增 10.3%。