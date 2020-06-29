金萬林新冠核酸檢測8月放量出貨 助攻毛利率

金萬林 (6645-TE) 今 (29) 日舉行股東會，總經理陳惠娥表示，與客戶 PacGenomics 開發的新冠檢測試劑最快 8 月出貨，以美國市場為主，法人估，新冠檢測試劑毛利率優於公司平均，隨著產品出貨，有助金萬林下半年毛利率成長。

金萬林與美國客戶 PacGenomics 合作，開發新冠肺炎 SARS-CoV-2 核酸檢測試劑，陸續取得歐盟 CE 認證、美國 FDA 緊急使用授權 (EUA) 及台灣衛福部外銷專用查驗登記，7 月 3 日領證後，將可陸續出貨至美國、日本、土耳其、巴西、南美洲等。

陳惠娥表示，國外新冠肺炎疫情嚴峻，檢測需求量龐大，許多客戶初步提出約百萬劑的訂單量，不過，公司須衛福部領證後，才能與客戶洽談後續訂單，預計最快 8 月放量出貨，估下半年海外營收比重可望成長，與國內各占 50%。

陳惠娥指出，金萬林主要業務為代理國際知名大廠的儀器及設備，供國內學術、研究機構及各大生技廠商新藥研發所需，產品毛利率約 20-22%，新冠檢測試劑毛利率優於設備代理，隨著產品放量，可挹注下半年獲利。

產能方面，由於金萬林未有 GMP 廠房，因此與世基合作，由世基進行代工量產，陳惠娥指出，目前單班制日產能約 3 萬劑，預定 7 月會開始要求提高產量，估啟動加班制後，24 小時日產能可達 6 萬劑，能滿足後續訂單需求。

銷售價格部分，陳惠娥說，公司主要以 B2B 市場為主，以美國市場來看，公司銷售給檢測實驗室單價約 8-10 美元，終端售價約 50 美元。

金萬林今日股東會進行董事及獨立董事全面改選，新任董事包括高譽企業股份有限公司、吳品聰、吳品祥、洪瑩儒、林有忠、陳建宇；獨立董事則為劉席瑋、黃瑞祥及鄭明松。

其中新任董事陳建宇也是美國銷售夥伴 AGI 負責人，在美國加州醫界深厚人脈，有助強化金萬林在美國市場營運推展。