外資連四賣 大砍金融族群、反手加碼元大台灣50反1

台股今 (22) 日受美股重挫拖累，終場大跌 149.61 點，收在 12645.51 點，失守 10 日線、月線、12700 點大關，三大法人同步站在賣方，大賣台股 171.19 億元，其中，外資連四賣，大舉減碼金融族群，反觀持續加碼元大台灣 50 反 1 逾 23 萬張。

外資前十大買超標的，鎖定元大台灣 50 反 1，大舉加碼 236099 張，避險指標富邦 VIX 也有 33435 張，聯電、凌陽則分別有 6229、4710 張，其他依序為頎邦、台聚、和桐、友達、元晶、聯詠。

賣超方面，外資大賣調節金融族群，前十名中有六名為金融股，其中，新光金遭賣 32785 張居冠，中信金、兆豐金、開發金也分別有 28343、23195、11940 張，皆逾萬張，泰聚亨 - DR 則有 15122 張，其他依序為長榮、台企銀、第一金、台積電、工信。

投信則鎖定買超聯電 4863 張、群創 2973 張、奇鋐 2175 張，創惟、頎邦也有 2041、1045 張，其他則依序為佳凌、友達、國產、元晶、臻鼎 - KY；賣超以中信金居冠，賣超 3389 張，其次是華航 2526 張、長榮 2440 張、台表科 1861 張，其他依序為遠東新、僑威、元大高股息、廣明、台積電、景碩。

期貨方面，外資減碼多單 347 口，多單未平倉口數 12021 口，投信加碼 1663 口空單，空單未平倉口數來到 37676 口，自營商則加碼 803 口多單，多單未平倉口數達 15602 口。

法人表示，台股持續受美股走弱影響，盤面上較難看到單一族群買盤動能延續，加上近期量能萎縮，估台股波動幅度恐加大，將維持橫盤整理格局、回測季線支撐。