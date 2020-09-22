〈美股早盤〉大型科技股帶頭 主要指數小幅開高、特斯拉「電池日」前夕跌逾4%

美股主要指數週二 (22 日) 小幅開高，道瓊工業指數漲 61 點或 0.22%，由亞馬遜等大型科技股領漲，標普 500 指數漲 0.54%，那斯達克指數和費半分別漲 0.78% 和 0.33%，特斯拉因預告新品量產將延後，開盤跌逾 4%。

在研究機構 Bernstein 上調亞馬遜 (AMZN-US) 股票評級後，該股開盤漲逾 2%，大型科技股臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US) 及微軟 (MSFT-US) 開盤均走高。

消息面部分，約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，美國週一 (21 日) 新增 5.2 萬確診病例，累計確診病例數來到 686 萬例，累計死亡將近 20 萬例，累計感染和死亡數皆為全球最高。

不過，除了美國之外，歐洲確診病例激增也大幅削減人們對於經濟復甦的信心。

英國首相強生 (Boris Johnson) 週二 (22 日) 表示，英國正處於「危險的轉折點」，必須即刻採取行動，以杜絕病毒持續傳播。

這項為期 6 個月的封鎖措施呼籲人民盡可能在家工作，同時要求酒吧和餐廳必須在晚上 10 點前關閉。計程車、餐飲和零售業者及消費者務必配戴口罩，否則將處以罰款，10 月起的商業活動恢復計畫也暫時停擺。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 及財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 將在台北時間週二 (22 日) 晚間 22:30 前往眾議院金融服務委員會作證，就美國經濟狀況及政策立場進行解釋。

截至台北時間週二 (22 日)21 時許：

道瓊指數上漲 70.97 點或 0.26%，暫報 27218.67 點

那斯達克上漲 84.57 點或 0.78%，暫報 10863.37 點

標普 500 上漲 17.84 點或 0.54%，暫報 3298.90 點

費半上漲 7.21 點或 0.33%，暫報 2161.49 點

台積電 ADR 下跌 0.05% 至每股 80.55 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.674%

紐約輕原油上漲 1.02% 至每桶 39.71 美元

布蘭特原油上漲 1.04% 至每桶 41.87 美元

黃金上漲 0.53% 至每盎司 1920.80 美元

美元指數下跌 0.07% 至 93.620 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 4.03％，至 431.28 美元。

特斯拉「電池日」發表會將於週二 (22 日) 展開，外界普遍預期該公司將在發表會上宣布新型電池的詳細訊息，不過，執行長馬斯克 (Elon Musk) 週一 (21 日) 卻表示，即將發表的新產品，恐至少等到 2022 年才能實現量產。

馬斯克推文表示，「特斯拉電池日所發表的資訊，將影響電動車的長期產量，尤其是 Semi、Cybertruck 和 Roadster 等車款，這些新品必須等到 2022 年才能實現大規模生產。」他還表示，特斯拉打算向 Panasonic、LG 和寧德時代擴大電池採購，同時預計，既使自家電池供應商達到最高產能，2022 年仍將出現嚴重電池短缺。

英特爾 (INTC-US) 早盤上漲 0.26%，至 49.85 美元。

英特爾週一 (21 日) 宣布取得對華為的供貨許可，可繼續生產華為 NB 項目，為繼 AMD 後，又一美國 CPU 大廠取得華為供貨許可。

據《第一財經》引述華為談話指出，英特爾在 2019 年取得的華為供貨許可，並不受 2020 年兩次制裁的影響。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 2.03％，至 3020.65 美元。

Bernstein 今將亞馬遜股票評級自「持平大盤」(market perform)，上調至「優於大盤」(outperform)。

這家研究機構表示，過去幾週以來，亞馬遜股價已跌約 16%，為投資人創造出具吸引力的買入點，同時強調亞馬遜的增長前景，稱該公司今年履行能力提升 50%。

每日關鍵經濟數據：

台北時間晚間 22:00 將公布美國 8 月成屋銷售年化總數，預期 600 萬戶，前值 586 萬戶

台北時間晚間 22:00 將公布美國 8 月成屋銷售年化月增率，預期 2.4%，前值 24.7%

華爾街分析：

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席跨資產策略師 Andrew Sheets 表示，「市場波動還將持續一會兒。」他認為，市場動盪最終可能會在長期運行的牛市中暫時消失，投資人應耐心等候，而非試圖以折價買進股票。

Lombard Odier 跨資產策略師 Sophie Chardon 表示，對美國經濟來說，失業補助金所扮演的角色非常關鍵，消費者信心依舊非常脆弱。

ThinkMarkets 分析師表示，儘管市場已趨於穩定，但這究竟是大幅拋售前的短暫停頓，還是多頭已沒把疫情當作一回事而繼續持有風險資產，還有待觀察。